#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Defender стал кемпером, но остался «проходимцем»
21 февраля
Defender стал кемпером, но остался «проходимцем»
Легендарный Land Rover Defender превратили за...
Легендарный российский спорткар возродят в новой игре
21 февраля
Легендарный российский спорткар возродят в новой игре
Одной из моделей гоночного симулятора GoRace...
Пока цены растут, на эти кроссоверы дают скидки до 900 тысяч
21 февраля
Пока цены растут, на эти кроссоверы дают скидки до 900 тысяч
Топ-3 кроссоверов с самыми большими скидками в...

Легендарный российский спорткар возродят в новой игре

Одной из моделей гоночного симулятора GoRace станет спортпрототип Lada Revolution

Культовый спортивный прототип Lada Revolution из 2000-х вернется в новой компьютерной игре.

Рекомендуем
Раскрыты все секреты спорткара Lada Revolution III (видео)

Разработчики перспективного российского гоночного симулятора GoRace опубликовали скриншоты, на которых Lada Revolution, ныне редкий экспонат музея и частных коллекций, запечатлен в антураже игры. Источник, обративший внимание на публикацию изображений, отмечает, что это будет уже не первое появление Revolution в виртуальном пространстве – в 2000-х модель была представлена в Lada Racing Club.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Отметим, что разработчиком GoRace является российская компания GameStul, с 2009 года разрабатывающая и производящая различные автосимуляторы и симрейсинг-кокпиты. В перспективную игру GoRace компания интегрирует «виртуальные копии российских гоночных трасс, максимально схожих с реальными, а также аватары автомобилей различных классов».

Как выяснил «За рулем», помимо Lada Revolution в игре планируется появление легендарного ВАЗ-2110, подготовленного по классу «Супертуризм» конца 1990-х – начала 2000-х, а также кольцевого ВАЗ-2105.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Автопоток
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4
21.02.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0