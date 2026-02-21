Легендарный российский спорткар возродят в новой игре

Одной из моделей гоночного симулятора GoRace станет спортпрототип Lada Revolution

Культовый спортивный прототип Lada Revolution из 2000-х вернется в новой компьютерной игре.

Разработчики перспективного российского гоночного симулятора GoRace опубликовали скриншоты, на которых Lada Revolution, ныне редкий экспонат музея и частных коллекций, запечатлен в антураже игры. Источник, обративший внимание на публикацию изображений, отмечает, что это будет уже не первое появление Revolution в виртуальном пространстве – в 2000-х модель была представлена в Lada Racing Club.

Отметим, что разработчиком GoRace является российская компания GameStul, с 2009 года разрабатывающая и производящая различные автосимуляторы и симрейсинг-кокпиты. В перспективную игру GoRace компания интегрирует «виртуальные копии российских гоночных трасс, максимально схожих с реальными, а также аватары автомобилей различных классов».

Как выяснил «За рулем», помимо Lada Revolution в игре планируется появление легендарного ВАЗ-2110, подготовленного по классу «Супертуризм» конца 1990-х – начала 2000-х, а также кольцевого ВАЗ-2105.

