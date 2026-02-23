Экология
По веской причине: Ford закрыл завод по производству батарей спустя 4 месяца работы

Рабочие Кентукки возмущены решением Ford закрыть завод аккумуляторов

Внезапное решение Ford отменить многомиллиардное партнерство с южнокорейским производителем аккумуляторов SK On в декабре, всего через четыре месяца после выпуска первых батарей, оставило 1600 человек без работы на совместном заводе в Кентукки.

Этот шаг застал врасплох как рабочих, так и местных жителей, и многие возлагают вину непосредственно на Ford. Тем не менее, политический фон, включая политику в отношении электромобилей эпохи Трампа, которая ограничила возможности Ford, сыграл более важную роль в том, как в итоге развернулись события.

Все бренды, продающие электромобили в США, пострадали от решения правительства отменить федеральный налоговый вычет в размере до 7500 долларов на новые электромобили. Хотя некоторые справедливо критиковали эту программу как искусственное поддержание отрасли, она подталкивала многих американцев совершить покупку.

С уменьшением числа покупателей электромобилей и смягчением других государственных стандартов топливной эффективности (CAFE), Ford признал, что реалии рынка изменились. «Мы прислушиваемся к клиентам и оцениваем рынок таким, какой он есть сегодня, а не таким, каким все прогнозировали его пять лет назад», – недавно заявили в Ford.

Губернатор Кентукки – демократ Энди Бешир заявил: «1600 жителей Кентукки потеряли свои рабочие места исключительно из-за того, что Дональд Трамп протолкнул тот ужасный закон, отменив кредиты, которые вызывали у людей интерес и желание покупать электромобили. Держу пари, что многие, если не большинство из этих 1600 человек, голосовали за него, а он, по сути, их уволил».

Однако предприятие закроется не полностью. Теперь, находясь под полным контролем Ford, оно будет переоборудовано для производства накопителей энергии.

Алексеева Елена
Фото:Carscoops
23.02.2026 
Фото:Carscoops
