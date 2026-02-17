УАЗ расширит список экспортных рынков: куда поедут российские внедорожники

УАЗ рассказал о планах расширения географии экспорта

По итогам прошлого года Ульяновский автозавод отправил за рубеж 1159 машин, сообщили в пресс-службе компании. География поставок, в общем-то, привычная: Белоруссия и Казахстан, Азербайджан и Узбекистан, а также Монголия, Куба, Гондурас и Египет.

Но на этом останавливаться не планируют. Сейчас завод активно договаривается о выходе на новые рынки. В прицеле – целый ряд стран Латинской Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока. Так что география экспорта в ближайшее время может серьезно расшириться.

Для российского рынка у автозавода тоже готовятся новинки. Ранее сообщалось, что где-то к третьему кварталу 2026 года УАЗ покажет обновленные версии Патриота, Пикапа и Профи. Главное – под капотом. Машины получат дизельный двигатель в паре с 6-ступенчатой механикой. А для бензиновых модификаций планируют использовать двигатель ZMZ Pro, который тоже будут агрегатировать с новой 6-ступенчатой коробкой.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы 5 самых доступных полноприводных китайских кроссоверов в России.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»