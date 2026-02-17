#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Стеклянные глаза» и провалы в памяти: как распознать смертельную усталость за рулем
17 февраля
«Стеклянные глаза» и провалы в памяти: как распознать смертельную усталость за рулем
Эксперты дали полезные советы для водителей,...
АВТОВАЗ нацелился на каршеринг: диалог с партнерами уже в разгаре
17 февраля
АВТОВАЗ нацелился на каршеринг: диалог с партнерами уже в разгаре
Власти обсуждают идею распространения...
Как купить «параллельную» машину и не разориться на пошлинах в 2026 году
17 февраля
Как купить «параллельную» машину и не разориться на пошлинах в 2026 году
Эксперт Карандин о новых трендах параимпорта:...

УАЗ расширит список экспортных рынков: куда поедут российские внедорожники

УАЗ рассказал о планах расширения географии экспорта

По итогам прошлого года Ульяновский автозавод отправил за рубеж 1159 машин, сообщили в пресс-службе компании. География поставок, в общем-то, привычная: Белоруссия и Казахстан, Азербайджан и Узбекистан, а также Монголия, Куба, Гондурас и Египет.

Рекомендуем
«Росатом» построит электрозарядки там, где они нужнее всего

Но на этом останавливаться не планируют. Сейчас завод активно договаривается о выходе на новые рынки. В прицеле – целый ряд стран Латинской Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока. Так что география экспорта в ближайшее время может серьезно расшириться.

Для российского рынка у автозавода тоже готовятся новинки. Ранее сообщалось, что где-то к третьему кварталу 2026 года УАЗ покажет обновленные версии Патриота, Пикапа и Профи. Главное – под капотом. Машины получат дизельный двигатель в паре с 6-ступенчатой механикой. А для бензиновых модификаций планируют использовать двигатель ZMZ Pro, который тоже будут агрегатировать с новой 6-ступенчатой коробкой.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее «За рулем» сообщал, что названы 5 самых доступных полноприводных китайских кроссоверов в России.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  «Автостат»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Количество просмотров 21
17.02.2026 
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
-1