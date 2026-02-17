Новая газовая Веста уже в продаже: кого заинтересует такая машина?

«Автостат»: битопливный седан Lada Vesta CNG нового поколения появился у дилеров

Первые автомобили Lada Vesta CNG нового поколения уже можно увидеть у дилеров – например, в салонах «Прагматики» в Санкт-Петербурге. По сути, это та же знакомая модель, но с одной важной особенностью: она умеет ездить и на бензине, и на метане.

Александр Шапринский, коммерческий директор дилерской сети, полагает, что такая двухтопливная версия способна отобрать как минимум 5% продаж у всего семейства флагманских седанов. Основные покупатели, по его прогнозу, – не частники, а компании. В первую очередь машиной заинтересуются таксопарки и службы доставки.

Вместе эти два направления могут обеспечить до 80% всего объема реализации модели. В общем-то, на корпоративный сектор в целом придется около 90% продаж, а на розничных клиентов – не больше 10%. Правда, итоговые цифры сильно зависят от того, какие программы поддержки для покупателей предложит сам АВТОВАЗ.

Если смотреть на рынок в целом, то у Vesta CNG есть конкуренты среди обычных седанов, вроде Solaris HS или Belgee S50. А вот в своем узком сегменте машин, готовых работать на метане с завода, прямых соперников у нее пока нет.

Технические особенности и комплектации

Автомобиль предлагается в четырех вариантах отделки: от базового Comfort до максимально насыщенной Techno. Под капотом – 1.6-литровый двигатель, который работает в паре с механической коробкой передач. Стартовая цена установлена на отметке в 1 881 000 рублей.

Главное новшество – штатное газобаллонное оборудование четвертого поколения, рассчитанное на метан. Оно обеспечивает распределенный впрыск газа, а при необходимости для лучшей динамики может подключать и бензин. На одной только заправке метаном машина проедет примерно 320 километров. Если же добавить к этому полный 55-литровый бензобак, который остался на своем месте, общий запас хода превысит 1000 км без остановок.

Газ хранится в двухкомпонентном баллоне из стали и стекловолокна объемом 90 литров, куда можно закачать до 22 кубометров сжатого топлива. Его разместили в багажнике, что позволило не жертвовать стандартным топливным баком. Полезный объем багажного отделения в такой конфигурации составляет 250 литров.

Lada Vesta CNG

