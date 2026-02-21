Skoda готовит новый Peaq, который бросит вызов Hyundai Ioniq 9

Фотошпионам удалось заснять электромобиль Skoda Peaq во время испытаний

Чешская марка готовится к расширению модельного ряда: уже этим летом состоится премьера флагманского кроссовера Peaq (образовано от английского слова peak – пик, вершина), который поборется за место на рынке с такими большими электромобилями, как Hyundai Ioniq 9.

Фотошпионам уже удалось застать новинку во время зимних испытаний, и, судя по снимкам, серийная модель сохранит узнаваемые черты концепта Vision 7S.

Несмотря на плотный камуфляж, прототип раскрывает свои пропорции: массивный кузов с покатой крышей и огромной площадью остекления намекает на просторный трехрядный салон.

Дизайнеры постарались сделать автомобиль обтекаемым, установив утопленные дверные ручки и создав плавные линии кузова. Хотя оптика пока скрыта ложными панелями, инсайдеры предполагают, что в серии появятся Т-образные светодиодные фонари, а передняя часть получит фирменную «панель Tech-Deck».

Техническая начинка новинки пока держится в секрете, но уже известно, что в основе Peaq лежит модульная платформа MEB. Ожидается, что топовая версия кроссовера получит батарею емкостью 89 кВт·ч, которая обеспечит запас хода более 600 километров.

Не исключено, что инженеры Skoda предложат и мощные полноприводные модификации, сделав ставку на комфорт и дальние поездки.

