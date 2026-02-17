Новый российский фургон подешевеет сразу на миллион: подробности

Возрожденная марка Руссо-Балт пообещала снизить цены на свой фургон Ф200

Разработчик отечественного электрического фургона «Руссо-Балт» заявил, что к моменту старта продаж первой модели ее цена будет снижена на 1 миллион рублей – с 6 до 5 миллионов. Однако для этого компании необходимо набрать нужное количество баллов локализации, чтобы получить от государства компенсацию утильсбора, заложенного в изначальную стоимость электромобиля.

По планам, к старту продаж в 2027 году базовый электрофургон Ф200 будет стоить 5 миллионов рублей, а не 6,5, как объявлялось раньше.

Возврат средств возможен благодаря специальному инвестиционному контракту (СПИК). Такое соглашение позволяет инвестору получать от государства льготы, но взамен обязывает его наладить выпуск новой технологии. И именно в рамках СПИКа производитель имеет право вернуть уплаченный утильсбор, сняв тем самым лишнюю финансовую нагрузку с потребителя.

Детали о модели Ф200

Презентованный в начале года фургон планируют собирать под заказ. Сертификацию модели пока не завершили, так что все технические детали могут быть уточнены. Известно, что его грузоподъемность составляет одну тонну, а для управления хватит обычных прав категории B. Кузов машины создают с применением ручной сварки.

Исторический бренд «Руссо-Балт» возрождают после долгого перерыва. Оригинальные автомобили под этим именем выпускались в царской России с 1909 по 1918 год, и всего было сделано несколько сотен экземпляров.

Руссо-Балтъ Ф200

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что названы 5 самых доступных полноприводных китайских кроссоверов в России.