Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Hyundai Creta 2026
17 февраля
В России стартовали продажи абсолютно новой Hyundai Creta
Российские дилеры готовы привезти Hyundai Creta...
Рестомод Volvo P1800ES Norrsken
17 февраля
Классический универсал Volvo из семидесятых превратят в современный спорткар
Тюнинг-ателье Autoforma представило рестомод...
Автовладельцам приходят уведомления о старых долгах за проезд: подробности
17 февраля
Автовладельцам приходят уведомления о старых долгах за проезд: подробности
«Автодор» уведомляет о долгах трехлетней...

Новый российский фургон подешевеет сразу на миллион: подробности

Возрожденная марка Руссо-Балт пообещала снизить цены на свой фургон Ф200

Разработчик отечественного электрического фургона «Руссо-Балт» заявил, что к моменту старта продаж первой модели ее цена будет снижена на 1 миллион рублей – с 6 до 5 миллионов. Однако для этого компании необходимо набрать нужное количество баллов локализации, чтобы получить от государства компенсацию утильсбора, заложенного в изначальную стоимость электромобиля.

Рекомендуем
«Росатом» построит электрозарядки там, где они нужнее всего

По планам, к старту продаж в 2027 году базовый электрофургон Ф200 будет стоить 5 миллионов рублей, а не 6,5, как объявлялось раньше.

Возврат средств возможен благодаря специальному инвестиционному контракту (СПИК). Такое соглашение позволяет инвестору получать от государства льготы, но взамен обязывает его наладить выпуск новой технологии. И именно в рамках СПИКа производитель имеет право вернуть уплаченный утильсбор, сняв тем самым лишнюю финансовую нагрузку с потребителя.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Детали о модели Ф200

Презентованный в начале года фургон планируют собирать под заказ. Сертификацию модели пока не завершили, так что все технические детали могут быть уточнены. Известно, что его грузоподъемность составляет одну тонну, а для управления хватит обычных прав категории B. Кузов машины создают с применением ручной сварки.

Исторический бренд «Руссо-Балт» возрождают после долгого перерыва. Оригинальные автомобили под этим именем выпускались в царской России с 1909 по 1918 год, и всего было сделано несколько сотен экземпляров.

Руссо-Балтъ Ф200
Руссо-Балтъ Ф200
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что названы 5 самых доступных полноприводных китайских кроссоверов в России.

Источник:  «Руссо-Балт»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Руссо-Балтъ
Количество просмотров 17
17.02.2026 
Фото:Руссо-Балтъ
Поделиться:
Оцените материал:
-2