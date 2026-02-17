#
АВТОВАЗ раскрыл прогноз по продажам на февраль

Максим Соколов: АВТОВАЗ скорректировал план продаж автомобилей на февраль на 15%

На фоне пессимистичной динамики рынка АВТОВАЗ снизил планы продаж на февраль на 15%.

При этом текущие темпы реализации не позволяют выйти даже на сниженные плановые показатели, рассказал журналистам глава компании Максим Соколов в кулуарах форума на Неделе российского бизнеса.

По его словам, рынок демонстрирует пессимистичную динамику с начала года. Соколов всё же выразил надежду, что дилерам Lada в сумме удастся реализовать в этом месяце больше 20 тысяч машин.

Однако ситуацию осложняет серьезное падение объемов автокредитования, хотя кредитами традиционно пользуются около двух третей покупателей. Причем последнее снижение ключевой ставки ЦБ на 0,5 п. п., по мнению топ-менеджера, пока не дало оживляющего эффекта.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы 5 самых доступных полноприводных китайских кроссоверов в России.

Источник:  ТАСС
