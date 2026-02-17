#
Ключевую ставку снизили: как это повлияет на авторынок и цены

Эксперт Ольховский: для роста авторынка нужна ключевая ставка 10%

13 февраля ЦБ РФ понизил ключевую ставку с прежних 16 до 15,5%. До этого она также снижалась пять раз подряд. По итогу предыдущего заседания, 19 декабря 2025 года, ставка была снижена на 0,5% – с 16,5 до 16%.

О чем говорит очередное решение регулятора, как оно отразится на отечественном авторынке и автокредитовании, рассказал генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Комментарий эксперта

Андрей Ольховский, генеральный директор ГК «Автодом»:

– Долгосрочного эффекта от предыдущего снижения ключевой ставки нет, так как большинство автомобильных брендов делают поддержку продаж через субсидирование ставки. Поэтому для конечного клиента ставка формально достаточно низкая. Но если ставка будет снижаться и далее, тогда дистрибьюторы смогут направить свои бюджеты на другие программы поддержки спроса.

В целом обратная связь по февральскому решению будет слабой именно в автокредитовании, гораздо более активная обратная связь из-за изменений условий выдачи автокредитов и ужесточения требований к заемщикам.

По мнению эксперта, целевая ставка, которая будет активировать спрос – это 10% годовых. При этом ставка по автокредитам должна быть не выше 15%.

При этом в ГК АВТОДОМ рассчитывают, что позитивный тренд по продажам авто начнется с марта-апреля текущего года.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы 5 самых доступных полноприводных китайских кроссоверов в России.

0