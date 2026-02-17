Южнокорейские машины теряют российский рынок: что происходит с импортом
Импорт легковых автомобилей из Южной Кореи в Россию в первом месяце 2026 года оказался заметно ниже, чем год назад. По сути, поставки сократились на 11%, если сравнивать с январем 2025-го. Такие данные приводит РИА Новости, проанализировав южнокорейскую статистику.
В общей сложности за прошлый месяц Южная Корея поставила в Россию машин на 26,3 млн долларов против 29,7 млн долларов годом ранее. Совокупно южнокорейские автопроизводители в январе ввезли легковых машин на 5,7 млрд долларов. Из них 46% пришлось на рынок США, еще 11% – на канадский и 6% – на британский.
Вообще, это продолжение довольно устойчивой тенденции, которая наблюдается уже не первый год. Правда, в реальности динамика не всегда была однозначной. Например, в декабре прошлого года, наоборот, был зафиксирован рост на целых 30% в годовом выражении. Но январский спад перечеркнул этот краткосрочный успех, вернув общий тренд к снижению.
Ранее «За рулем» сообщал, что названы 5 самых доступных полноприводных китайских кроссоверов в России.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!