Южнокорейские машины теряют российский рынок: что происходит с импортом

Импорт легковых авто из Южной Кореи в Россию упал на 11% в январе 2026 года

Импорт легковых автомобилей из Южной Кореи в Россию в первом месяце 2026 года оказался заметно ниже, чем год назад. По сути, поставки сократились на 11%, если сравнивать с январем 2025-го. Такие данные приводит РИА Новости, проанализировав южнокорейскую статистику.

В общей сложности за прошлый месяц Южная Корея поставила в Россию машин на 26,3 млн долларов против 29,7 млн долларов годом ранее. Совокупно южнокорейские автопроизводители в январе ввезли легковых машин на 5,7 млрд долларов. Из них 46% пришлось на рынок США, еще 11% – на канадский и 6% – на британский.

Вообще, это продолжение довольно устойчивой тенденции, которая наблюдается уже не первый год. Правда, в реальности динамика не всегда была однозначной. Например, в декабре прошлого года, наоборот, был зафиксирован рост на целых 30% в годовом выражении. Но январский спад перечеркнул этот краткосрочный успех, вернув общий тренд к снижению.

