Стало известно, когда появится новое поколение Toyota Yaris

Новый Toyota Yaris впервые в истории предложат с разными типами моторов

Согласно данным издания Autoexpress, Toyota Yaris пятого поколения впервые за всю историю модели будет предлагаться покупателям с тремя разными типами силовых установок. Это станет серьезным изменением в стратегии японского бренда для своего популярного компакта.

Раньше Yaris был либо чисто бензиновым, либо гибридным автомобилем. Теперь же линейка расширится до полноценного электрического варианта. По сути, производитель хочет охватить сразу все сегменты рынка, не отказываясь от проверенных временем технологий, но и не отставая от тренда на электромобильность. Планируется, что новый Yaris будет доступен с классическими бензиновыми двигателями, привычными гибридными системами и полностью электрической версией, которая не будет использовать ДВС вообще.

Что касается сроков, то дебют пятого поколения ожидается довольно скоро. По информации источника, выход модели на рынок запланирован на конец 2027 или на 2028 год. Такой шаг позволит Toyota гибко реагировать на меняющиеся предпочтения клиентов и законодательные требования в разных странах, особенно в Европе. В общем-то, это логичное развитие для одной из самых продаваемых моделей компании, которая теперь должна удовлетворить запросы и консервативных водителей, и тех, кто готов к переходу на электротягу.

