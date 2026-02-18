После слухов об уходе из РФ этот бренд пошел на важный шаг

Китайская марка Bestune объявила о серьезном расширении дилерской сети в России

Вскоре после возникновения слухов об уходе из России и их дальнейшего официального опровержения марка Bestune объявила о расширении дилерской сети.

Как сообщает российское представительство Bestune, в 2026 году бренд планирует открыть новые дилерские центры в 28 российских городах. Уже известен их точный список: Барнаул, Брянск, Волгоград, Вологда, Екатеринбург, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калуга, Кемерово, Липецк, Магнитогорск, Минеральные Воды, Набережные Челны, Новосибирск, Орел, Пенза, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Саратов, Сочи, Тамбов, Тольятти, Тула и Уфа.

Bestune T90

Сейчас дилерская сеть охватывает более 40 городов, и в 2026-м будет увеличена на 50%, отмечают в компании.

Дилеров будут отбирать по нескольким критериям: соответствование требованиям компании, опыт в автобизнесе, эффективная управленческая команда и финансовая стабильность.

В компании считают, что инициатива должна укрепить позиции бренда в РФ, повысить узнаваемость машин Bestune и сделать их более доступными для россиян в регионах. Напомним, бренд Bestune принадлежит китайскому государственному концерну FAW.

