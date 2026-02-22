Названа компания-лидер по выпуску грузовиков — угадаете?

В 2025 году Sinotruk впервые стал крупнейшим в мире производителем грузовиков

По итогам 2025 года китайская государственная компания Sinotruk стала крупнейшим в мире производителем тяжелой грузовой техники.

Компания реализовала за год 440 тысяч единиц коммерческого транспорта (это на 22,5% больше, чем в 2024-м), из которых 300 тысяч пришлись на тяжелые грузовики.

Этот результат позволил Sinotruk в четвертый раз подряд стать крупнейшим грузовым производителем в Китае и впервые – самым большим производителем тяжелых грузовиков в мире!

Экспорт компании в течение 2025 года превысил 150 тысяч единиц тяжелой грузовой техники, что на 14% выше прошлогоднего показателя. Сейчас грузовики Sinotruk продаются в 150 странах, а сборочные предприятия компании работают в 27 странах – всего таких заводов уже 37 штук.

Самый популярный седельный тягач в РФ: в 2025-м на Sitrak C7H пришлось 10% всего рынка тяжелой грузовой техники

Ключевые бренды тяжелой техники, входящие в орбиту Sinotruk Group – это Howo, работающий в союзе Volvo Trucks с 2004 года, и Sitrak, созданный совместно с немецким концерном MAN в 2009 году.

