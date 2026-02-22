#
Новый грузовик 16х16 от Татры — для чего такой монстр нужен?

Компания Tatra создала грузовик 16х16 с десятью управляемыми колесами

Чешская компания Tatra и австралийское ателье Offroad Trucks Australia создали исполинский грузовик на базе стандартного Tatra 158 Phoenix.

Фишка машины – в колесной формуле 16х16. Да-да, вы не ошиблись, все 16 колес здесь – ведущие. Но это еще не все: десять из них – управляемые. Поворачиваться могут три передние и две задние оси. Поворачиваясь в противоположные стороны, передние и задние колеса дают машине невероятную для таких размеров маневренность. При этом подвеска – полностью независимая пневматическая.

Полная масса автомобиля составляет 80 тонн, а нагрузка на каждую ось может достигать 10 тонн. Всю эту махину перемещает в пространстве вполне «гражданский» турбодизель объемом 12,9 литра с отдачей в 530 л.с., работающий в паре с 12-ступенчатым автоматом ZF. Машина создана по заказу австралийской компании Quantum Comms под установку высотной рабочей платформы.

Источник:  За рулем
Иннокентий Кишкурно
22.02.2026 
