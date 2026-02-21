Кто забрал почти треть мирового авторынка: опубликован рейтинг

Focus2move: мировой авторынок в 2025 году достиг 88,716 млн машин

Мировой авторынок в прошлом году практически не изменился в размерах, если смотреть на общую цифру. Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей по всему миру составили 88,7 млн штук, что почти идентично показателю 2024 года. Но внутри этой стабильной картины происходили серьезные перестановки.

Китай, конечно, никуда не ушел с первой позиции. На него пришлось больше 30% всех проданных в мире машин – точнее, 30,4%. Прирост хоть и небольшой, но есть: плюс 2,1%. Вторыми традиционно идут США с долей в 18,4% и ростом на 1,6%. А вот настоящим двигателем перемен стала Индия, которая ворвалась на третье место. Ее рынок вырос на 4,4%, и теперь на страну приходится 5,1% глобальных продаж.

Рейтинг крупнейших авторынков

Япония остается четвертой с долей 4,9%, а Германия – крупнейшим европейским рынком и пятой в мировом списке. Немцы купили на 1,4% больше машин, чем годом ранее. Бразилия поднялась на шестое место, а вот Великобритания и Италия показали одни из худших результатов среди топ-10. Британский рынок просел на 4,8%, опустив страну на седьмую строчку, а итальянский упал на 2,6%, что отбросило ее на девятую позицию. Канада и Южная Корея замкнули первую десятку с ростом.

Отдельная история – рынок электромобилей. В 2025 году на них пришлось уже около 17% всех мировых продаж, что на 12,3% больше, чем в 2024-м. И здесь доминирование Китая просто подавляющее: около 70% всех электрокаров в мире реализовано именно там, при росте почти на 10%.

При этом в США, которые считаются вторым по важности рынком для электромобилей, продажи, наоборот, рухнули на 11,8%. В Европе картина очень пестрая. Германия, например, нарастила продажи электрокаров на впечатляющие 40,7%, а Норвегия – на 57,4%. А вот в той же Великобритании снова минус – снижение на 11,5%.

Наиболее взрывной рост виден в Азии. Во Вьетнаме продажи электромобилей взлетели более чем на 200%, а в Таиланде – почти на 50%. Вообще, аналитики отмечают интересный тренд: прямые госсубсидии на покупку электрокаров по всему миру постепенно снижаются. Зато свою роль играет агрессивная экспансия доступных китайских брендов и появление сильных локальных игроков, что в итоге только подстегивает развитие сегмента.

Ранее «За рулем» сообщал, что в КНР планируют обязать автозаводы вернуть в машины физические кнопки.

«За рулем» можно читать и в MAX