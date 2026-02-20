#
Российские мужчины выбрали суперспособность для автомобиля. И это не скорость!

Главная мечта российских водителей относительно автомобиля – его надежность (31%)

Автомобильный маркетплейс Fresh перед 23 февраля выяснил, о какой «суперсиле» для машины мечтают его клиенты. В исследовании участвовали 7 тысяч водителей из 17 городов России.

Им задали вопрос: какую из пяти суперспособностей они бы выбрали в подарок для своего автомобиля: несравненную динамику, выдающуюся проходимость, завидную экономичность, невероятную надежность (только ТО) или сногсшибательный внешний вид?

Оказалось, что главной мечтой российских автомобилистов стала невероятная надежность – этот вариант выбрал практически каждый третий опрошенный (31%). Мужчины признались: внешность и динамику можно оценить еще до покупки, а вот как поведет себя машина в реальной жизни – лотерея, особенно когда заводская гарантия уже позади. Многие отметили, что за последние несколько лет надежность из приятного бонуса превратилась в жизненную необходимость, ведь покупать новую машину сейчас – задача со звездочкой.

Второе место с 23% голосов заняла экономичность. Водители рассудили так: конечно, одна серьезная поломка может обнулить всю экономию на бензине, но платить за топливо приходится всегда, в отличие от страховки или моек.

Замкнул тройку лидеров пункт про выдающуюся проходимость (19%). И здесь дело оказалось вовсе не в охоте или рыбалке, а в банальной борьбе за место под солнцем – точнее, в сугробе во дворе. Мужчины мечтают о внедорожных талантах, чтобы без проблем парковаться там, куда другие просто боятся сунуться.

Динамика и внешний вид поделили оставшиеся голоса почти поровну (13% и 14% соответственно), причем чаще всего их выбирали молодые люди до 35 лет. Самые юные участники опроса признались, что машина должна быть стильной 24 часа в сутки, а водители постарше (27-35 лет) признали, что главное – это первым стартануть с перекрестка.

Кстати, предложенный список чудес показался мужчинам неполным. В качестве бонуса они попросили добавить машине невидимость для дорожных камер, безразмерный багажник и кузов, который никогда не пачкается и не ржавеет.

А самые прагматичные признались, что лучшая суперспособность для авто – это возможность продать его через пару лет без потери в цене.

