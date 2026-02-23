1000 км без дозаправки: новая версия российского внедорожника!

Соболь NN 4х4 получил битопливную версию с запасом хода 1000 км

Полноприводный малотоннажник Соболь NN 4x4 вскоре может обзавестись битопливной версией.

Как сообщает производитель, такая версия Соболя получит новый двигатель Evotech 3.0, способный работать на бензине или сжатом природном газе – метане. Отдача этого мотора – 122 л.с. Напомним, также для семейства Соболя доступны бензиновый Evotech 2.7 (106 л.с.) и дизельный G51C (150 л.с.). Главное отличие нового двигателя от них – это запас хода, который обусловливает его битопливная природа.

Метан на таком Соболе хранится в четырех баллонах: два в заднем свесе, закрытые специальным экраном, и еще два – под защитным кожухом у передней стенки грузового отсека. В них можно закачать 50 кубометров газа, чего достаточно для 360 км пробега, говорят разработчики. При этом бензобак сохранен штатный, и в итоге на двух видах топлива Соболь NN 4x4 теперь способен проехать до 1000 км.

В первую очередь битопливный движок планируют ставить на грузопассажирскую версию полноприводника с 6-местной кабиной и изолированным грузовым отсеком объемом свыше 4 куб.м. Оснащение включает мультимедийную систему, бесключевой доступ и другие электронные системы. Производитель сообщает о возможности запуска такой модификации в производство в ближайшее время – если на него будет достаточный спрос.

