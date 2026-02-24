В России появилось новое моторное масло для городской езды

JCI Corporation локализовала в РФ выпуск моторных масел Takayama Spectec

На российский рынок официально вышла новая линейка синтетических моторных масел Takayama Spectec, созданная специально для легковых автомобилей, эксплуатируемых в условиях города. Производство полностью локализовано на заводе UPEC в Калужской области, а продажи стартовали в начале февраля.

Моторное масло Takayama Spectec 5W-40

По словам директора российского филиала JCI Corporation Сакагути Сугуру, формула Spectec базируется на технологии Adaptec и изначально заточена под местные реалии. Вместо того чтобы подстраиваться под жёсткие европейские экологические нормы, инженеры сконцентрировались на типичных для России проблемах: запылённости, агрессивном режиме «старт-стоп», резких скачках температуры и не самом качественном топливе. При этом продукция соответствует международным стандартам API SN и SL.

В основе масел – синтетическая формула с пакетом кальциевых присадок. Такой состав даёт серьёзный запас моющих и нейтрализующих свойств, что в реальности означает сохранение чистоты двигателя и защиту от повышенного расхода масла.

В линейке представлены популярные классы вязкости: 5W-30, 5W-40 и 10W-40. Помимо стандартов API, масла соответствуют нормам ACEA и ILSAC, а также одобрены рядом крупных автопроизводителей, включая Volkswagen, Porsche, Renault и Mercedes-Benz.

Справка. Компания JCI Corporation, правообладатель торговой марки Takayama, локализовала выпуск моторных и трансмиссионных масел для российского рынка на предприятии UPEC в Калужской области.