Разметку занесло снегом, а штраф все равно прилетел: законно ли это?

Водителей оштрафуют за выезд на скрытую снегом разметку, но штраф можно оспорить

Автомобилистов в России действительно могут оштрафовать за пересечение дорожной разметки, которую из-за снега просто не видно. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты по экспертизе законопроектов Евгений Машаров. По его словам, автоматические камеры фиксируют нарушение, даже если линия на асфальте полностью занесена – техника работает по заранее заложенным в систему координатам и цифровым картам.

В реальности это означает, что водитель рискует получить «письмо счастья», вообще не имея возможности визуально определить границы полос или место остановки. Правда, Машаров сразу уточняет важный момент: подобные постановления вполне можно обжаловать. Закон, а именно часть 1 статьи 1.5 КоАП, прямо говорит, что человека можно привлечь к ответственности только за нарушения, в которых доказана его вина. Если вина неочевидна или есть сомнения, решение должно приниматься в пользу автомобилиста.

Кстати, сама проблема уже вызвала реакцию профильных объединений. Например, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин даже направил официальное письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой отменять такие штрафы. Его аргумент прост и понятен любому, кто ездил зимой: в сильный снегопад разметка часто исчезает, и водитель физически не может её соблюдать. Из-за этого машины случайно заезжают на выделенные полосы, поворачивают не там или останавливаются в запрещённом месте – не со зла, а по банальной необходимости ориентироваться в сложных условиях.

Так что, хотя камера и «видит» сквозь сугробы, у водителей остаётся законный инструмент для защиты. Главное – не игнорировать такие штрафы, а использовать предусмотренную процедуру обжалования, ссылаясь на отсутствие вины из-за непогоды.

