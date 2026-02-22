#
Интерьер Kia Sportage
22 февраля
На сколько подорожает Toyota RAV4 после введения новых правил растаможки?

Новые правила растаможки из ЕАЭС поднимут цену Toyota RAV4 на 410 тыс. рублей

Минпромторг рассматривает поправки, которые серьёзно изменят порядок ввоза автомобилей из стран Евразийского экономического союза. Речь идёт об Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии. По сути, ведомство хочет унифицировать расчёт таможенных платежей и утилизационного сбора для всех машин, попадающих в Россию, независимо от их первоначального маршрута.

Основатель компании E.N.Cars Евгений Забелин на примере Toyota RAV4 показал, во что это может вылиться для покупателей. Сейчас полная стоимость растаможки этого кроссовера в Киргизии составляет около 670 тысяч рублей, а в России – уже 1,08 миллиона. Утильсбор в обоих случаях добавляет ещё 900 тысяч.

Если правила изменятся и расчёт будет вестись по российским ставкам для всех авто из ЕАЭС, то итоговая цена RAV4 для конечного потребителя может вырасти примерно на 410 тысяч рублей. В целом же, общая сумма дополнительных сборов, которую придётся заплатить россиянам, по оценкам эксперта, приблизится к двум миллионам рублей.

Toyota RAV4
Toyota RAV4
Причём некоторые аналитики прогнозируют и более жёсткий сценарий. По их мнению, средний рост цен на импортные иномарки может составить около 700 тысяч рублей, причём уже в ближайшие полтора-два месяца. В министерстве же свою инициативу объясняют стремлением создать равные условия для всех ввозимых транспортных средств, чтобы исключить любые возможности для манипуляций со стоимостью.

Источник:  Quto
Лежнин Роман
Фото:Toyota
22.02.2026 
Фото:Toyota
Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+74