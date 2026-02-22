На сколько подорожает Toyota RAV4 после введения новых правил растаможки?
Минпромторг рассматривает поправки, которые серьёзно изменят порядок ввоза автомобилей из стран Евразийского экономического союза. Речь идёт об Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии. По сути, ведомство хочет унифицировать расчёт таможенных платежей и утилизационного сбора для всех машин, попадающих в Россию, независимо от их первоначального маршрута.
Основатель компании E.N.Cars Евгений Забелин на примере Toyota RAV4 показал, во что это может вылиться для покупателей. Сейчас полная стоимость растаможки этого кроссовера в Киргизии составляет около 670 тысяч рублей, а в России – уже 1,08 миллиона. Утильсбор в обоих случаях добавляет ещё 900 тысяч.
Если правила изменятся и расчёт будет вестись по российским ставкам для всех авто из ЕАЭС, то итоговая цена RAV4 для конечного потребителя может вырасти примерно на 410 тысяч рублей. В целом же, общая сумма дополнительных сборов, которую придётся заплатить россиянам, по оценкам эксперта, приблизится к двум миллионам рублей.
Причём некоторые аналитики прогнозируют и более жёсткий сценарий. По их мнению, средний рост цен на импортные иномарки может составить около 700 тысяч рублей, причём уже в ближайшие полтора-два месяца. В министерстве же свою инициативу объясняют стремлением создать равные условия для всех ввозимых транспортных средств, чтобы исключить любые возможности для манипуляций со стоимостью.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!