«Жор» топлива без причины: механик назвал скрытую угрозу под капотом

Эксперт объяснил, о какой поломке предупреждает повышенный расход топлива

Если автомобиль внезапно начал потреблять больше бензина без видимых на то причин, водителю стоит насторожиться: дело может быть не только в морозах и длительных прогревах.

Как рассказал в интервью Pravda.Ru специалист Максим Ракитин, увеличившийся аппетит машины нередко сигнализирует о надвигающейся поломке, которую опасно игнорировать.

По словам эксперта, главными виновниками перерасхода часто становятся свечи зажигания. Если они дают сбой, топливо перестает сгорать полностью, буквально вылетая в трубу. Однако проблема может крыться и глубже – в загрязненных форсунках или забитом фильтре. Ракитин советует автовладельцам начинать диагностику самостоятельно, но только до определенного момента: свечи можно проверить и заменить без посторонней помощи, а вот в топливную систему лучше не лезть.

Специалист предупреждает, что чудо-жидкости для промывки инжекторов из интернет-магазинов – это лотерея. Их состав непредсказуем, а эффект, если и будет, то недолгим.

Полноценная очистка системы требует профессионального подхода, иначе есть риск усугубить ситуацию вместо решения проблемы. Если же расход топлива растет на глазах, а мотор начал троить и вибрировать, дорога одна – в автосервис, где проверят и свечи, и форсунки, и качество горючего.