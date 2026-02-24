Путешествия
В продаже появился уникальный автодом Волга ГАЗ-24

В Подмосковье продают кемпер на базе пикапа Трофим с кабиной от ГАЗ-3110

В Подмосковье продают кемпер на базе пикапа Трофим с кабиной от ГАЗ-3110: автодом оценили в 3,5 млн рублей.

Пикап 17310В Трофим выпускал завод «Гидропривод» в городе Кимовске Тульской области с 2004 по 2006 год. Вышедший в продажу кемпер создан на базе машины последнего года выпуска.

Стоит отметить, что у оригинальной модели кабина была от ГАЗ-3110, а предлагаемый экземпляр стилизован под 24-ю Волгу.

Размеры жилого модуля по крайним точкам составляют 4100×1930×1580 мм. В автодоме есть несколько полноценных спальных мест, туалет, душ, горячая вода, раковины на кухне и в санузле.

Также кемперу сменили мотор: под капотом автомобиля Chrysler EDZ объемом 2,4 литра мощностью около 137 л. с. Кроме того, автодом оборудован дисковыми тормозами всех колес.

Автодом на базе ГАЗ-3110
Ранее «За рулем» сообщал, что WhatCar назвал три самых ненадежных премиальных кроссовера.

Источник:  Авито Авто
