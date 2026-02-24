Знакомый семейный кроссовер Skoda снова продается в РФ: называем цены

Skoda Kodiaq первого и второго поколений в России: цены от 3,3 млн рублей

Несмотря на повышение утилизационного сбора, Skoda Kodiaq по-прежнему находит путь к российским покупателям. На вторичном рынке можно найти предложения на обновленную модель первого поколения и совсем новые машины второго.

Во Владивостоке, к примеру, готовы под заказ привезти рестайлинговый Kodiaq в топовой комплектации Flagship – примерно за 3,3 млн рублей. Правда, оснащение у этой версии не самое роскошное: сиденья обиты тканью, а мультимедиа представляет собой простую магнитолу с небольшим экраном. Зато под капотом – 2,0-литровый турбомотор на 220 лошадиных сил в паре с роботизированной коробкой передач и полным приводом. В салоне есть цифровая приборка, двухзонный климат, руль с мультифункцией и кнопочный запуск двигателя.

Цена сильно зависит от города и конкретной комплектации. В Тюмени за 3.5 млн рублей предлагают вариант с кожаным салоном, но уже с менее мощным 186-сильным двигателем. В Воронеже аналогичный автомобиль оценили почти в 4 миллиона, а в Сыктывкаре за 220-сильную версию просят 4,2 млн. Если же смотреть на машины, которые уже есть в наличии, то разброс становится еще заметнее.

В Самаре такой кроссовер продают за 4,1 млн рублей. Цены от 4,4 до 4,9 млн встречаются в Нижнекамске, Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Москве, Астрахани, Казани и Санкт-Петербурге. Получается, что самая доступная цена – именно под заказ, а готовые экземпляры в дилерских центрах обойдутся значительно дороже.

Skoda Kodiaq

Второе поколение Kodiaq

За обновленную модель второго поколения, что логично, просят еще больше. Один из самых доступных вариантов за 5,5 млн рублей нашли в Челябинске. В Москве цена стартует от 5,6 млн, а в Санкт-Петербурге и Оренбурге – от 5,9 миллиона. Такие машины есть также в Нижнем Новгороде, Самаре, Тюмени, Казани и Перми. Все они унифицированы по технической части: 2,0-литровый 190-сильный турбодвигатель, 7-ступенчатый робот и полный привод.

Skoda Kodiaq

Для сравнения, новый Geely Atlas у официальных дилеров сейчас стоит минимум 3 449 990 рублей, а калужский Jetour T8 – от 3 610 000. На этом фоне предложения по Kodiaq, особенно под заказ, выглядят вполне конкурентно, учитывая узнаваемость марки и проверенную платформу.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что WhatCar назвал три самых ненадежных премиальных кроссовера.