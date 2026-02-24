Знакомый семейный кроссовер Skoda снова продается в РФ: называем цены

#
«Росатом» построит электрозарядки там, где они нужнее всего

Во Владивостоке, к примеру, готовы под заказ привезти рестайлинговый Kodiaq в топовой комплектации Flagship – примерно за 3,3 млн рублей. Правда, оснащение у этой версии не самое роскошное: сиденья обиты тканью, а мультимедиа представляет собой простую магнитолу с небольшим экраном. Зато под капотом – 2,0-литровый турбомотор на 220 лошадиных сил в паре с роботизированной коробкой передач и полным приводом. В салоне есть цифровая приборка, двухзонный климат, руль с мультифункцией и кнопочный запуск двигателя.

Цена сильно зависит от города и конкретной комплектации. В Тюмени за 3.5 млн рублей предлагают вариант с кожаным салоном, но уже с менее мощным 186-сильным двигателем. В Воронеже аналогичный автомобиль оценили почти в 4 миллиона, а в Сыктывкаре за 220-сильную версию просят 4,2 млн. Если же смотреть на машины, которые уже есть в наличии, то разброс становится еще заметнее.

В Самаре такой кроссовер продают за 4,1 млн рублей. Цены от 4,4 до 4,9 млн встречаются в Нижнекамске, Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Москве, Астрахани, Казани и Санкт-Петербурге. Получается, что самая доступная цена – именно под заказ, а готовые экземпляры в дилерских центрах обойдутся значительно дороже.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq

Второе поколение Kodiaq

За обновленную модель второго поколения, что логично, просят еще больше. Один из самых доступных вариантов за 5,5 млн рублей нашли в Челябинске. В Москве цена стартует от 5,6 млн, а в Санкт-Петербурге и Оренбурге – от 5,9 миллиона. Такие машины есть также в Нижнем Новгороде, Самаре, Тюмени, Казани и Перми. Все они унифицированы по технической части: 2,0-литровый 190-сильный турбодвигатель, 7-ступенчатый робот и полный привод.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq

Для сравнения, новый Geely Atlas у официальных дилеров сейчас стоит минимум 3 449 990 рублей, а калужский Jetour T8 – от 3 610 000. На этом фоне предложения по Kodiaq, особенно под заказ, выглядят вполне конкурентно, учитывая узнаваемость марки и проверенную платформу.

Ранее «За рулем» сообщал, что WhatCar назвал три самых ненадежных премиальных кроссовера.

Источник:  «Автоновости дня»
Ушакова Ирина
Фото:Skoda
24.02.2026 
Фото:Skoda
Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Kodiaq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Вместительный
Недостатки:
1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.
Комментарий:
Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((
-9