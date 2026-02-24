Названа главная опасность праворульных машин

Юрист Александр Шумский назвал главную опасность автомобилей с правым рулем

Праворульные автомобили по-прежнему создают особые сложности на дорогах, и самая серьезная из них связана с обгоном. Об этом рассказал руководитель экспертного центра «Пробок.нет»Александр Шумский.

Комментарий эксперта

Александр Шумский , руководитель экспертного центра «Пробок.нет»:

–Идти на обгон слева на праворульной машине не очень удобно. Однако постепенно эта проблема уходит из-за того, что дороги становятся более широкими, с большим количеством полос, отбойниками и разделителями. Плюс к этому прибавьте большое количество электронных помощников у современных автомобилей.

Кстати, Шумский отметил, что сейчас почти каждый десятый автомобиль в России – праворульный. Основной причиной их востребованности юрист считает привлекательную цену, особенно это касается японских марок.

Ранее глава Росстандарта Антон Шалаев допускал, что в 2026 году ГОСТы могут измениться, что усложнит процедуру подтверждения соответствия для таких автомобилей. Разработка отдельного стандарта, по его мнению, могла бы спровоцировать настоящий наплыв праворульных машин на российские дороги. При этом Шалаев чётко дал понять, что о полном запрете речь не идёт. Аналогичную позицию – против запрета, но за возможное ужесточение процедур – занимает и Росаккредитация.

