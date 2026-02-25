В Белоруссии упали цены на новый кроссовер Dongfeng Vigo, который только появился в продаже

Кроссовер Dongfeng Vigo продают в Беларуси за сумму, эквивалентную 1,34 млн рублей

Старт продаж электромобиля Dongfeng Vigo в Белоруссии ознаменовался приятным сюрпризом для покупателей: дистрибьютор «Автопромсервис» снизил стоимость новинки на 5 тысяч белорусских рублей еще до официального старта.

Теперь кроссовер в версии Pro можно приобрести за 49 900 рублей (около 1 338 000 российских рублей), тогда как цена предзаказа составляла 54 900 (примерно 1 472 000 российских рублей).

Электрический Vigo, созданный при участии европейских дизайнеров, получился не только ярким, но и практичным для наших широт. Переднеприводный автомобиль может похвастать полной оцинковкой кузова, тепловым насосом батареи и обогревом всех критичных зон – от руля до форсунок омывателя. Клиренс в 200 мм и откидной борт, выдерживающий 150 кг, добавляют машине универсальности.

Dongfeng Vigo

Техническая начинка тоже впечатляет: тяговая батарея CATL обеспечивает запас хода до 471 километра, а форсированная зарядка 3C позволяет восполнить энергию на сотню километров всего за пять минут. Зарядка с 30% до 80% займет всего 18 минут.

Несмотря на снижение цены, спрос на модель оказался настолько высок, что первую партию из 300 машин разобрали еще в пути. Сейчас свежие автомобили прибывают в страну и готовятся к передаче клиентам, но новым заказчикам придется набраться терпения – поставки ожидаются только к концу марта.

В России тот же автомобиль продается под брендом Evolute - как обновленный i-Joy. Он имеет такое же оснащение (163 л.с. и батарея на 51,87 кВт·ч) и предлагается в трех комплектациях по цене от 2 775 000 до 2 975 000 рублей. Правда, с учетом господдержки электромобиль обойдется значительно дешевле – от 1 850 000 рублей. Запас хода у российской версии скромнее и составляет 386 км по циклу WLTP.

