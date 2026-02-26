Немецкие автоконцерны «схлопнутся» уже через 4 года — почему?

Кадаков: Немецкие автобренды могут исчезнуть — как Nokia, Sony Ericsson и Motorola

Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen в их нынешнем виде могут прекратить свое существование.

Такое мнение высказалМориц Шулярик, возглавляющий Институт мировой экономики в Киле. Посыл не нов, но сейчас он зазвучал с новой силой: немецкой тройке пора менять подход к работе, иначе китайские производители с их упором на новейшие технологии просто не оставят старой школе автопрома ни одного шанса.

Главный редактор «За рулем» прокомментировал заявление немецкого экономиста.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Анализ, проведенный Шуляриком, показывает, что для европейского автопрома наступают еще более трудные времена, чем были до сих пор. Принудительная электрификация и глобальная конкуренция уже привели к радикальным изменениям во всей отрасли – и к концу текущего десятилетия нынешние ценности утратят свое значение.

А далее – знакомые всем сентенции. Экономист утверждает, что европейские производители отстают от китайских – поскольку ориентированы, прежде всего, на инженерию и качество. А потребителю нужен современный «цифровой гаджет на колесах» – именно этого ждут молодые покупатели.

В ближайшие годы основное значение будут иметь программное обеспечение, искусственный интеллект и автономное вождение. Намек на то, что не подвеской нужно заниматься и не безопасностью, а цифрой. Еще лучше – тем и другим сразу. Только где на всё это деньги взять – никто не подсказывает.

Шулярик приводит в качестве положительного примера Volvo: шведы продались китайцам – и адаптировались.

Ситуация чем-то похожа на передел рынка производителей сотовых телефонов: когда могущественные Nokia, Sony Ericsson и Motorola схлопнулись под давлением новых игроков рынка.

Я не столь пессимистичен в оценках, но немецкому правительству уже пора бы серьезно помогать немецкому автопрому – а не видеть в нем только дойную корову.

