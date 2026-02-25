Выдачи автокредитов в январе рухнули до минимума с 2024 года

НБКИ: количество выданных автокредитов в январе снизилось на 45,9%

Автокредитование в России пережило резкий спад в начале года. По данным Национального бюро кредитных историй, в январе банки одобрили всего 51,8 тысячи таких займов, что почти вдвое меньше, чем в декабре – тогда их было 95,7 тысячи. Получается, за месяц количество сделок сократилось на 45,9%.

Если же сравнивать с январем прошлого года, падение тоже заметное – на 20,7%. В НБКИ подчеркивают, что это самый низкий показатель с 2024 года. Деньги банки стали выдавать охотнее, но общая сумма все равно просела: в январе она составила 74,9 млрд рублей против 141,8 млрд месяцем ранее. По сравнению с январем 2025-го объем финансирования уменьшился на 5,2%.

География выдачи автокредитов

Традиционно больше всего займов на машины оформляют в столичном регионе и крупных субъектах. В январе лидерами стали Москва (3,74 тыс.), Подмосковье (3,48 тыс.), Татарстан (2,6 тыс.), Санкт-Петербург (2,52 тыс.) и Краснодарский край (2,47 тыс.). При этом во всех без исключения регионах из топ-30 выдача резко сократилась.

Причины резкого спада

Почему же рынок так резко затормозил? В НБКИ объясняют это не только обычным сезонным спадом после декабря. По словам директора по маркетингу бюро Алексея Волкова, на деле спрос на кредиты для покупки машин охладили сразу несколько факторов. Среди них – недавнее повышение утилизационного сбора, по-прежнему высокие процентные ставки по кредитам и общий рост цен на автомобили. Кстати, автопроизводители и дилеры тоже стали реже предлагать выгодные акции и скидки, что окончательно отпугнуло часть покупателей.

