Чем грозит снег на номере автомобиля: ответ эксперта

Юрист Сергей Радько: умышленное загрязнение госномера грозит лишением прав на 1-3 месяца

Умышленно испачканный номер может грозить водителю не только штрафом, но и временным лишением прав. Об этом сообщил юристСергей Радько.

Комментарий эксперта

Сергей Радько , юрист:

Чем грозит снег на номере автомобиля: ответ эксперта

– Просто грязные номера основанием для лишения водительских прав не являются. Но если будет доказано, что эти номера были умышленно закрыты грязью, или снегом, или чем-то еще, то предусматривается штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

Правда, на дороге нередко возникают спорные ситуации. Например, грузовик при развороте может зарыться бампером в сугроб, случайно залепив номер снегом. Водитель этого не заметит и поедет дальше.

Однако сотрудник ГИБДД, остановив такой автомобиль, вправе предположить, что все сделано намеренно. На водителя составят протокол по части 2 статьи 12.2 КоАП, и владельцу авто придется самому доказывать, что это была случайность, а не рукотворная «маскировка».

Вообще, правила четко требуют, чтобы госномер всегда оставался читаемым. Если он просто плохо виден из-за грязи или снега, но без доказательств умысла, водителю грозит лишь стандартный штраф в 500 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал , что начались продажи новых машин российской сборки по цене от 550 тыс. рублей.

