В Москве состоится грандиозный форум, посвященный ИИ и технологиям будущего
Форум по искусственному интеллекту AI Future состоится 14-15 апреля в Москве
14-15 апреля 2026 года в Москве впервые состоится AI Future – событие, посвящённое искусственному интеллекту, передовым технологиям и их роли в трансформации экономики и общества. Форум состоится на одной площадке с главным мировым крипто событием Blockchain Forum.
Среди первых анонсированных спикеров:
- Александр Вайно – директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив;
- Анатолий Аксаков – депутат Государственной Думы, председатель комитета по финансовому рынку, Государственная Дума РФ;
- Игорь Ананских – депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по энергетике;
- Антон Ткачев – первый заместитель председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, Государственная Дума;
- Александр Нам – вице-президент по цифровым активам, МТС Финтех;
- Даниил Ивашечкин – руководитель направления разработки и внедрения ИИ, Норникель;
- Михаил Граденко – директор департамента технологий ИИ, РУСАЛ;
- Сергей Хитров – основатель Listing.Help, Jets.Capital и Blockchain Life;
- Светлана Сафронова – управляющий директор, начальник Управления прикладных ИИ-решений, СБЕР;
- Михаил Васильев – руководитель направления внедрения, развития и контроля AI-решений, Альфа-Банк;
- Дмитрий Крутов – основатель образовательного холдинга Skillbox;
- Виталий Климов – технический директор Точка Банка и учредитель внутреннего для банка сервиса 24AI;
- Владимир Горгадзе – заведующий кафедрой блокчейн МФТИ, сооснователь Atomyze, Symbridge, Newity;
- Дмитрий Легчиков – руководитель AI-команды, 2ГИС;
- Николай Пучко – руководитель департамента GenAI Adoption в Яндекс Путешествиях;
- Егор Алешин – директор по развитию профессиональных ИИ сервисов, Яндекс;
- Сергей Карпович – заместитель руководителя направления Т1 ИИ, ИТ-холдинг Т1.
И многие другие.
28.02.2026
