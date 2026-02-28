#
В Москве состоится грандиозный форум, посвященный ИИ и технологиям будущего

Форум по искусственному интеллекту AI Future состоится 14-15 апреля в Москве

14-15 апреля 2026 года в Москве впервые состоится AI Future – событие, посвящённое искусственному интеллекту, передовым технологиям и их роли в трансформации экономики и общества. Форум состоится на одной площадке с главным мировым крипто событием Blockchain Forum.

В Москве состоится грандиозный форум, посвященный ИИ и технологиям будущего

Среди первых анонсированных спикеров:

  • Александр Вайно – директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив;
  • Анатолий Аксаков – депутат Государственной Думы, председатель комитета по финансовому рынку, Государственная Дума РФ;
  • Игорь Ананских – депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по энергетике;
  • Антон Ткачев – первый заместитель председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, Государственная Дума;
  • Александр Нам – вице-президент по цифровым активам, МТС Финтех;
  • Даниил Ивашечкин – руководитель направления разработки и внедрения ИИ, Норникель;
  • Михаил Граденко – директор департамента технологий ИИ, РУСАЛ;
  • Сергей Хитров – основатель Listing.Help, Jets.Capital и Blockchain Life;
  • Светлана Сафронова – управляющий директор, начальник Управления прикладных ИИ-решений, СБЕР;
  • Михаил Васильев – руководитель направления внедрения, развития и контроля AI-решений, Альфа-Банк;
  • Дмитрий Крутов – основатель образовательного холдинга Skillbox;
  • Виталий Климов – технический директор Точка Банка и учредитель внутреннего для банка сервиса 24AI;
  • Владимир Горгадзе – заведующий кафедрой блокчейн МФТИ, сооснователь Atomyze, Symbridge, Newity;
  • Дмитрий Легчиков – руководитель AI-команды, 2ГИС;
  • Николай Пучко – руководитель департамента GenAI Adoption в Яндекс Путешествиях;
  • Егор Алешин – директор по развитию профессиональных ИИ сервисов, Яндекс;
  • Сергей Карпович – заместитель руководителя направления Т1 ИИ, ИТ-холдинг Т1.

И многие другие.

