В Москве состоится грандиозный форум, посвященный ИИ и технологиям будущего

Форум по искусственному интеллекту AI Future состоится 14-15 апреля в Москве

14-15 апреля 2026 года в Москве впервые состоится AI Future – событие, посвящённое искусственному интеллекту, передовым технологиям и их роли в трансформации экономики и общества. Форум состоится на одной площадке с главным мировым крипто событием Blockchain Forum.

Среди первых анонсированных спикеров:

Александр Вайно – директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив;

Анатолий Аксаков – депутат Государственной Думы, председатель комитета по финансовому рынку, Государственная Дума РФ;

Игорь Ананских – депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по энергетике;

Антон Ткачев – первый заместитель председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, Государственная Дума;

Александр Нам – вице-президент по цифровым активам, МТС Финтех;

Даниил Ивашечкин – руководитель направления разработки и внедрения ИИ, Норникель;

Михаил Граденко – директор департамента технологий ИИ, РУСАЛ;

Сергей Хитров – основатель Listing.Help, Jets.Capital и Blockchain Life;

Светлана Сафронова – управляющий директор, начальник Управления прикладных ИИ-решений, СБЕР;

Михаил Васильев – руководитель направления внедрения, развития и контроля AI-решений, Альфа-Банк;

Дмитрий Крутов – основатель образовательного холдинга Skillbox;

Виталий Климов – технический директор Точка Банка и учредитель внутреннего для банка сервиса 24AI;

Владимир Горгадзе – заведующий кафедрой блокчейн МФТИ, сооснователь Atomyze, Symbridge, Newity;

Дмитрий Легчиков – руководитель AI-команды, 2ГИС;

Николай Пучко – руководитель департамента GenAI Adoption в Яндекс Путешествиях;

Егор Алешин – директор по развитию профессиональных ИИ сервисов, Яндекс;

Сергей Карпович – заместитель руководителя направления Т1 ИИ, ИТ-холдинг Т1.

И многие другие.

