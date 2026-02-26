#
Полицейский «швабромобиль» — в чем его смысл?

Авто Mail раскрыл секрет полицейских Porsche 356 с щетками перед колесами

Весьма необычные машины стражей закона встречались даже в СССР, но некоторые варианты вызывают сегодня настоящее недоумение. В истории осталось всего несколько снимков полицейских автомобилей Porsche 356 со странными щетками перед передними колесами.

Буквально, щетки, напоминающие сапожные, или швабры без ручек – машины полиции с такой экзотичной «опцией» реально были в ходу. Зачем они были нужны, рассказали коллеги из Авто Mail. Дело в том, что в Германии после Второй мировой войны действовали банды, чьи изобретательность и дерзость давали фору американским муншайнерам 1920-х. Эти ребята имели дело не со спиртным, а с... кофе.

Полицейский «швабромобиль» — в чем его смысл?

После войны кофе в стране был в страшном дефиците, и контрабандисты приловчились таскать мешки с зернами из-за границы с соседней Голландией. По ночам на хвост им частенько садилась полиция на скоростных Porsche 356 – и на сей случай у ребят в машинах были припасены... стальные шипы, которые они щедро разбрасывали за собой по дороге.

Полицейский «швабромобиль» — в чем его смысл?

То, что вы видели лишь в шпионских боевиках, было реальностью каких-то 80 лет назад. Кофейные банды процветали – пока кто-то из полиции не догадался оснастить патрульные машины щетками, опускавшимися перед колесами и сметавшими шипы на обочины! Такая «система безопасности» оказалась действенной: за три года «швабромобили» помогли догнать 36 машин и арестовать 42 бандитов, у которых конфисковали почти 37 тонны незаконно ввезенного кофе. А вы говорите, «Агент 007» нереалистичен!

Источник:  Авто Mail
Иннокентий Кишкурно
Фото:За рулем, Porsche
26.02.2026 
