Новый внедорожник сборки УАЗа — подробности по кузову

УАЗ запустил четыре новых пресса для производства кузовов новых моделей

На Ульяновском автозаводе запущено четыре новых пресса с высоким уровнем автоматизации, рассказал сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов по итогам встречи с руководством завода.

«На линии уже смонтированы четыре пресса, усилиями от 1200 до 2000 тонн-сил. И еще один отдельно стоящий пресс. В номенклатуру деталей входят: крылья, боковины, капоты, крыши, панели дверей и полы. Линия отличается высоким уровнем автоматизации: за ее работу отвечают шесть промышленных роботов, человек регулирует непосредственно ее управление», – сказал Гибатдинов.

Перспективный внедорожник Sollers S9 – новое прессовое производство организовано, в том числе, под его освоение

По его словам, если раньше комплектующие закупались в Китае, то сейчас происходит «выход на собственное производство», и можно «заявлять о большом прорыве в рамках работы по достижению производственного и технологического суверенитета». Снижение зависимости от импорта позволит минимизировать простои и меньше зависеть от колебаний международного рынка.

Гибатдинов сообщил, что план предприятия на 2026 год составляет 50 тысяч автомобилей – это модельный ряд УАЗ, пикапы Sollers ST6, ST8 и ST9, а также малотоннажные и среднетоннажные грузовики Sollers. А в 2026-2027 годах планируется запуск нового внедорожника Sollers S9. Напомним, эта машина базируется на платформе Sollers ST9 (он же JAC T9) и в оригинале носит название JAC JS9.

