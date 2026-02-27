Новая реальность
#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Обошли Honda и Ford: эти «китайцы» входят в десятку лидеров мирового авторынка
27 февраля
Обошли Honda и Ford: эти «китайцы» входят в десятку лидеров мирового авторынка
CarNewsChina: BYD, SAIC и Geely вошли в топ-10...
Машины снова дорожают, но есть и хорошие новости: что ждет авторынок РФ весной
27 февраля
Машины снова дорожают, но есть и хорошие новости: что ждет авторынок РФ весной
«Авилон»: цены на новые авто вырастут на 2-3% в...
Перспективный внедорожник Sollers S9 – новое прессовое производство организовано, в том числе, под его освоение
27 февраля
Новый внедорожник сборки УАЗа — подробности по кузову
УАЗ запустил четыре новых пресса для...

Новый внедорожник сборки УАЗа — подробности по кузову

УАЗ запустил четыре новых пресса для производства кузовов новых моделей

Рекомендуем
Электромобиль против авто с ДВС: проверка на выносливость и долговечность

На Ульяновском автозаводе запущено четыре новых пресса с высоким уровнем автоматизации, рассказал сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов по итогам встречи с руководством завода.

«На линии уже смонтированы четыре пресса, усилиями от 1200 до 2000 тонн-сил. И еще один отдельно стоящий пресс. В номенклатуру деталей входят: крылья, боковины, капоты, крыши, панели дверей и полы. Линия отличается высоким уровнем автоматизации: за ее работу отвечают шесть промышленных роботов, человек регулирует непосредственно ее управление», – сказал Гибатдинов.

Перспективный внедорожник Sollers S9 – новое прессовое производство организовано, в том числе, под его освоение
Перспективный внедорожник Sollers S9 – новое прессовое производство организовано, в том числе, под его освоение

По его словам, если раньше комплектующие закупались в Китае, то сейчас происходит «выход на собственное производство», и можно «заявлять о большом прорыве в рамках работы по достижению производственного и технологического суверенитета». Снижение зависимости от импорта позволит минимизировать простои и меньше зависеть от колебаний международного рынка.

Новый внедорожник сборки УАЗа — подробности по кузову

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Гибатдинов сообщил, что план предприятия на 2026 год составляет 50 тысяч автомобилей – это модельный ряд УАЗ, пикапы Sollers ST6, ST8 и ST9, а также малотоннажные и среднетоннажные грузовики Sollers. А в 2026-2027 годах планируется запуск нового внедорожника Sollers S9. Напомним, эта машина базируется на платформе Sollers ST9 (он же JAC T9) и в оригинале носит название JAC JS9.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 8
27.02.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0