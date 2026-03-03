20 марта
АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM
20 марта
Как распознать замаскированное такси при покупке подержанного авто
20 марта
Запах бензина в машине? Эксперт назвал три скрытые угрозы, которые нельзя игнорировать

Вячеслав Субботин: запах топлива в салоне – повод немедленно заехать на сервис

Если в салоне вашего автомобиля вдруг запахло бензином, не спешите списывать это на случайность или плохую вентиляцию. Как рассказал автоэксперт Вячеслав Субботин в интервью изданию Pravda.Ru, это тревожный сигнал, который может указывать на целый букет неполадок.

Чаще всего источник проблемы кроется в системе улавливания паров топлива. Проще говоря, забился адсорбер или вышли из строя клапаны – механизм, который по экологическим стандартам должен отправлять пары обратно в двигатель на дожиг, перестает работать, и все «ароматы» оказываются прямо у вас под носом.

Куда опаснее, если запах вызван банальной утечкой. Микротрещины в трубопроводах или протекающий обратный клапан могут привести к тому, что горючее попадет на раскаленный выпускной коллектор. В такой ситуации машина может вспыхнуть за считаные минуты, предупреждает эксперт.

По его словам, запах бензина в салоне может появляться из-за износа двигателя или неисправности форсунок, свечей и катушек зажигания. В таких случаях топливо не сгорает полностью, попадает в выхлопную систему и может проникать в салон через багажник. Это менее опасно с точки зрения пожара, но грозит поломкой катализатора: он перегревается, плавится и забивает выпускной тракт.

Итог – потеря тяги и дорогостоящий ремонт. Поэтому, учуяв запах бензина, лучше сразу отправиться на диагностику.

Алексеева Елена
Фото:freepik / senivpetro
03.03.2026 
Фото:freepik / senivpetro
