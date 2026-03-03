Реестр перекрытых дорог появится в РФ: водители узнают о закрытиях за 15 дней

В России будет создан реестр временно перекрытых дорог

Совет Федерации разработал законопроект, одобренный правительством, о создании в России нового информационного сервиса для автомобилистов. Предполагается, что это будет единый реестр, содержащий подробные данные обо всех временных ограничениях движения на дорогах страны.

Согласно документу, владельцы дорог будут обязаны вносить в базу информацию о планируемых перекрытиях не менее чем за 15 дней. В данных должны быть указаны точные координаты участка, сроки, время и условия ограничений. Законопроект выделяет семь основных причин для закрытия дорог:

неблагоприятные погодные условия,

проведение ремонтных работ,

повышенная интенсивность движения,

публичные и специальные мероприятия.

Особый порядок предусмотрен для экстренных ситуаций: данные об авариях и чрезвычайных происшествиях должны попадать в реестр оперативно. Вся актуальная информация будет публиковаться на отдельном сайте не позднее чем через час после обновления списка.

Кроме того, законопроект вводит ограничение на частоту перекрытий: в зависимости от категории дороги запретят одновременно закрывать участки чаще, чем каждые 1–5 километров. Авторы инициативы уверены, что нововведение повысит безопасность движения и сделает использование дорог более комфортным и предсказуемым для водителей.

