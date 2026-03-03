Большой внедорожник российской сборки выходит в продажу: комплектации и цены

В России начался прием предзаказов на новый гибридный внедорожник Rox Adamas

Российский дистрибьютор марки Rox объявил о начале предзаказов на вторую модель бренда – роскошный гибридный внедорожник Adamas .

Rox Adamas

Автомобиль, над дизайном которого работало легендарное итальянское ателье Pininfarina (создававшее облик Ferrari, Maserati и Rolls-Royce), будет собираться в Калининграде и уже доступен для заказа в трех версиях по цене от 10,1 до 10,4 миллиона рублей.

Дизайн и технологии

Rox Adamas получил узнаваемый квадратный силуэт с чистыми линиями в итальянском стиле. Отличительные черты экстерьера – три золотых литеры ROX на решетке радиатора, золотая окантовка логотипа на капоте и колпачки колесных дисков.

В основе автомобиля лежит та же гибридная система REEV (последовательный гибрид с увеличенным запасом хода), что и у модели Rox 01, но с улучшениями. Новый мотор-генератор от Mitsubishi повысил эффективность преобразования топлива, благодаря чему общий запас хода по циклу WLTC вырос до 1226 км (с прежних 1132 км) при сохранении емкости батареи.

Rox Adamas

Для российских условий предусмотрена пневмоподвеска закрытого типа с азотным контуром, устойчивая к морозам до −43°С. Дорожный просвет регулируется в семи диапазонах – от 205 до 285 мм, угол въезда составляет 27,5°, а глубина преодолеваемого брода достигла 770 мм. Все четыре двери оснащены доводчиками, а в салоне имеется встроенный 8,5-литровый холодильник с подогревом и охлаждением.

Интерьер Rox Adamas

Комплектации и цены

Комплектация Цена
«Семейная версия» / Family Edition 10 100 000 руб.
« Большая семья » / Big Family Edition 10 200 000 руб .
« Бизнес - версия » / Business Edition 10 400 000 руб .

Первые автомобили появятся в шоурумах дилеров уже в конце марта 2026 года.

Ранее сообщалось, что производство внедорожников Rox Adamas и Rox 01 для России будет налажено на калининградском заводе «Автотор». Выпускать их на первом этапе будут по технологии производства на базе сваренного и окрашенного кузова. Старт сборки намечен на весну текущего года.

Источник:  пресс-служба Rox
Ушакова Ирина
Количество просмотров 8162
03.03.2026 
