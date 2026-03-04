Иранский коридор закрылся: импортеры рассказали о последствиях конфликта для рынка авто

Эксперт Франк: Поставщики не могут получить данные о машинах из Эмиратов

Обострение ближневосточного конфликта напрямую ударило по российскому авторынку. Гендиректор компании Frank Auto Ирина Франк объяснила механизм остановки поставок.

По ее словам, большинство машин из ОАЭ везли через Иран: морем в Бендер-Аббас, затем автовозами на север и паромами в Россию. Сейчас этот маршрут полностью парализован, а данные о машинах, застрявших в пути, недоступны.

Компании, которые только планировали зайти на это направление, отказались от своих планов, посчитав риски «зашкаливающими», отметила Франк. Те, кто уже активно работал, вынуждены искать обходные пути, но это ведет к росту стоимости и новым рискам.

Комментарий эксперта

Ирина Франк,генеральный директор компании Frank Auto:

– Для нишевых и премиальных моделей это был критически важный и растущий канал. В модельном ряду безусловными хитами были Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Harrier, Nissan Note, Mitsubishi Outlander и Dodge Ram. Таким образом, под ударом оказались фанаты японских внедорожников и американских пикапов: для этих машин Эмираты были главным «окном» на российский рынок.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ начались продажи новой версии лифтбека Lada Granta по цене от 1 млн рублей.

Источник:  «Известия»
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
04.03.2026 
