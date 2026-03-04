Продажи машин в 2026 году могут не дотянуть до прогнозов – мнение эксперта

Андрей Терлюкевич рассказал, что будет влиять на авторынок в ближайшей перспективе

Рынок легковых автомобилей в 2026 году может столкнуться с серьезными вызовами, несмотря на оптимистичные ожидания аналитиков.

Ранее озвученные прогнозы предполагали объем рынка в диапазоне 1,2–1,5 млн легковых авто, при этом базовым сценарием считались продажи на уровне 1,3 млн штук.

Однако для достижения этих показателей рынку в первую очередь требуется обеспечить платежеспособный спрос.

Мнение эксперта

Андрей Терлюкевич, генеральный директор ГК АвтоСпецЦентр:

– Стимулом могут стать как снижение ключевой ставки, так и субсидирование программ финансирования покупки.

Наравне с программами господдержки более доступные кредиты и лизинг смогут как минимум удержать рынок от дальнейшего падения.

На изменения отечественного авторынка в ближайшей перспективе будут влиять динамика цен и курса валют.

С одной стороны рынок до сих пор не отыграл повышение ставок утильсбора.

Однако курс юаня пока остается на комфортном уровне для многих импортеров.