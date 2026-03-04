Новое поколение популярного кроссовера уже у дилеров — фото салона!

Рассекречен интерьер кроссовера Omoda C5 нового поколения – машины уже у дилеров

Кроссоверы Omoda C5 нового поколения начали появляться у российских дилеров бренда.

Фотоснимки одного из таких автомобилей опубликовал источник — по данным издания, машина в черном цвете кузова оснащена мотором 1,5 (147 л.с.) в сочетании с 6-ступенчатым роботом (на прежних С5 использовался вариатор) и передним приводом. Отметим, что у нового С5 будут и полноприводные версии, оснащаемые роботом на 7 передач. Но все это было известно и ранее, а вот фото интерьера появляются в рунете впервые.

Как можно убедиться по снимкам (приводим их в галерее под заметкой), салон выполнен в духе «старшего» С7. Мультимедийка – русифицирована и поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. На тоннеле – две площадки под смартфоны (есть беспроводная зарядка), два подстаканника и блок физических клавиш. В комплектации присутствует панорамная крыша. Напомним, у нового С5 есть комплекс ADAS, бесключевой доступ и запуск двигателя, электропривод двери багажника.

На втором ряду – подлокотник и центральный подголовник. В распоряжении задних пассажиров – два своих воздуховода, зарядки USB и Type-C и трехступенчатый обогрев боковых мест. Багажник – с жесткой шторкой, двумя лампами и функциональной нишей.

Напомним, актуальный Omoda C5 продается в пяти комплектациях по ценам от 2 479 000 до 3 089 000 рублей, со скидками – от 2 279 000 до 2 939 000 рублей. Цены на новое поколение пока не объявлены, но появление машин у дилеров свидетельствует, что старт продаж не за горами.