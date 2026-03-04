Tenet Super Hybrid: новый товарный знак зарегистрирован в России

Роспатент официально зарегистрировал новый товарный знак Tenet Super Hybrid.

Согласно данным Федерального института промышленной собственности (ФИПС), заявка на регистрацию была подана еще в августе 2025 года, а свидетельство выдано 4 марта 2026 года.

Имя владельца знака в открытых источниках не раскрывается, однако эксперты предполагают, что за брендом стоит российская компания «Тенет Рус». Полученное свидетельство позволяет использовать название для легкового автомобиля в течение 10 лет.

Примечательно, что в текущей линейке Tenet гибридные модели пока отсутствуют.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ начались продажи новой версии лифтбека Lada Granta по цене от 1 млн рублей.