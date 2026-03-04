Tenet Super Hybrid: новый товарный знак зарегистрирован в России
Роспатент официально зарегистрировал новый товарный знак Tenet Super Hybrid.
Согласно данным Федерального института промышленной собственности (ФИПС), заявка на регистрацию была подана еще в августе 2025 года, а свидетельство выдано 4 марта 2026 года.
Имя владельца знака в открытых источниках не раскрывается, однако эксперты предполагают, что за брендом стоит российская компания «Тенет Рус». Полученное свидетельство позволяет использовать название для легкового автомобиля в течение 10 лет.
Примечательно, что в текущей линейке Tenet гибридные модели пока отсутствуют.
Источник: «Российская газета»
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC
04.03.2026
