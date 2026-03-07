Экология
Новый гибридный внедорожник Tank готовится к дебюту: подробности

GWM готовит новый гибридный Tank 700 мощностью около 1000 л. с.

Глава концерна Great Wall Motors опубликовал в соцсетях интригующее видео, на котором запечатлен автомобиль под покрывалом. По данным издания CarNewsChina, таким образом компания намекает на скорую премьеру новой топ-версии своего флагманского внедорожника – Tank 700 Hi4-Z.

На принадлежность новинки к семейству Tank 700 указывают характерные очертания кузова и передней части. В самом ролике руководитель компании называет будущую модель «флагманом класса люкс» и сравнивает с мифическим существом Цилинь — символом благополучия и защиты.

Great Wall уже начал сертификацию этой версии в китайском Минпроме. Согласно документам, под капотом расположится гибридная система Hi4-Z, включающая 2,0-литровый бензиновый турбомотор, два электродвигателя, обеспечивающих полный привод, тяговую батарею емкостью 59 кВт·ч от компании Svolt.

Tank 700
Tank 700

Совокупная мощность установки может достигать впечатляющих 972 лошадиных сил. Запас хода только на электротяге, по предварительным данным, составит около 190 километров.

Ожидается, что версия Hi4-Z станет более премиальной и дорогой по сравнению с уже существующей модификацией Hi4-T. Для сравнения: текущая гибридная версия Tank 700 Hi4-T на китайском рынке стоит от 428 тысяч юаней (примерно 4,8 млн рублей). Аналогичная по концепции (но менее мощная) гибридная установка уже применяется на Tank 500 в Китае, где выдает 863 силы.

Напомним, что на российском рынке Tank 700 сейчас предлагается с иной гибридной системой (мощностью 422 л. с.) по цене от 11,8 млн рублей. Появится ли новая «заряженная» версия Hi4-Z в России, пока не сообщается.

Ранее «За рулем» сообщал , что самый популярный кроссовер Чери обновился.

Источник:  CarNewsChina
Ушакова Ирина
Фото:Tank
07.03.2026 
Фото:Tank
