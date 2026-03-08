Ушедший из РФ автогигант отзовет сотни тысяч автомобилей из-за риска возгорания

DPA: BMW отзовет более 330 тысяч BMW по всему миру из-за риска пожаров

BMW инициировал глобальную отзывную кампанию, затрагивающую сотни тысяч автомобилей. Согласно документам Федерального управления автомобильного транспорта ФРГ (KBA), дефект обнаружен в машинах, сошедших с конвейера в период с 9 июня 2022 года по 5 декабря 2025-го.

Инженеры выяснили, что из-за неполадок в электронике при запуске двигателя может произойти короткое замыкание, создающее риск возгорания. Официально подтверждено, что под отзыв попадают 337 374 автомобиля по всему миру, включая модели i5, i7, M5, а также традиционные 5-ю и 7-ю серии.

На территории Германии сервисная акция затронет 29 441 машину. Ранее в прессе, в частности в Bild, появлялась информация о возможном расширении списка на модели 2, 3, 4 серий, X4, X5, X6 и Z4. Издание kfz-Betrieb назвало конкретную цифру отозванных машин – 575 тысяч экземпляров, но в BMW официально ее пока не подтвердили.

Ранее «За рулем» сообщал , что в РФ начались продажи новой версии лифтбека Lada Granta по цене от 1 млн рублей.