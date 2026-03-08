#
Тяжелые вездеходы прошли испытания экстремальным холодом
Daimler провел испытания грузовиков Zetros в Лапландии в 40-градусный мороз

Немецкий автопроизводитель Daimler Truck отправил технику в финскую Лапландию, чтобы проверить ее выносливость в суровых условиях.

На заснеженных трассах и ледяных озерах за Полярным кругом инженеры оценивали, как ведут себя многотонные машины при морозах до минус 20 градусов, а в специальной камере температуру опускали до минус 40.

Основной упор в тестах сделали на живучесть техники. Специалисты следили за тем, как запускается двигатель на сильном морозе, как работает электроника и не подводит ли тормозная система на обледенелых покрытиях.

Проверяли даже систему подкачки шин, которая позволяет увеличить пятно контакта с дорогой, и способность автомобилей выдерживать заправку авиационным керосином – это топливо не застывает даже при минус 47 градусах по Цельсию.

Интересно, что демонстрация «ледяных» испытаний – не просто эффектный трюк. Именно на такие машины сделало крупный заказ правительство Канады..

Технике предстоит работать в регионах, где зима – суровое испытание: от Виннипега с его обычными −40°С до полярного Икалуита, а в Йеллоунайфе столбик термометра и вовсе порой опускается до рекордных −51°С. Поэтому, прежде чем отправиться в арктическую тундру или к скалистым склонам, грузовики должны доказать, что заведутся в любой мороз.

Источник:  Auto, Motor und Sport
Алексеева Елена
Фото:Mercedes-Benz
08.03.2026 
Фото:Mercedes-Benz
