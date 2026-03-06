Семейный минивэн с богатым оснащением привезли в РФ: цена вполне доступна

В РФ начались продажи компактвэнов Suzuki Ertiga по цене от 2,1 млн рублей

Еще один автомобиль для большой семьи появился в списках параллельного импорта – речь о компактном семиместном минивэне Suzuki Ertiga . Модель, давно известная на рынках Азии и других регионов, теперь доступна и российским покупателям, причем начальная цена оказалась довольно привлекательной.

Suzuki Ertiga
Самые низкие заявленные цены – около 2,1 млн рублей – дилеры указывают в Омске, Воронеже и Забайкальске. За эти деньги машину обещают привезти под заказ. В Краснодаре и Владивостоке аналогичное предложение оценивают уже в 2,15 млн, а в Липецке и Перми – в 2,455 и от 2,51 млн рублей соответственно.

Зато автомобили, которые уже есть в наличии, стоят куда больше. К примеру, в Тюмени, где таких машин сразу несколько, ценники начинаются от 2,6 млн рублей. Один крупный нижегородский дилер выставил на продажу экземпляр редкого пурпурного цвета, оценив его почти в 3 млн рублей.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
По данным объявлений, все ввозимые Ertiga имеют схожую комплектацию. В нее входят кожаный руль с деревянными вставками, мультимедийная система с сенсорным экраном, климат-контроль, камера заднего вида с парктрониками, а также система доступа без ключа и запуск двигателя кнопкой.

Интерьер Suzuki Ertiga
Технически все машины унифицированы. Под капотом – бензиновый двигатель объемом 1,5 литра, который выдает 101 лошадиную силу. Агрегат работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, привод – исключительно передний. Дорожный просвет, согласно документам, составляет 185 миллиметров.

Ранее «За рулем» сообщал , что в продажу вышел новый дешевый кроссовер Nissan с атмосферным мотором.

Ушакова Ирина
06.03.2026 
