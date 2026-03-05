Кузов не гниет, мотор ходит 300 тысяч: немецкий премиальный седан за 1,5 млн рублей

Сергей Зиновьев рассказал, на что обратить внимание при выборе Audi A4 с пробегом

Когда бюджет на покупку автомобиля ограничен суммой около полутора миллионов рублей, большинство покупателей на вторичке привычно смотрит в сторону масс-маркета.

Однако, как выяснил эксперт «За рулем», за эти деньги можно стать обладателем вполне достойного автомобиля с немецкой родословной. Главное – знать, на что обращать внимание.

Среди компактных премиум-седанов с пробегом от 100 до 200 тысяч километров выделяется Audi A4 пятого поколения в дорестайлинговом кузове B9. Эти машины, выпущенные 8–10 лет назад, сегодня предлагаются на вторичном рынке в ценовом диапазоне от 1,5 до 4 млн рублей, что позволяет подобрать вариант даже при скромном бюджете.

Audi A4

Примечательно, что около 40% объявлений касаются автомобилей с полным приводом, а средний пробег большинства экземпляров составляет чуть более 100 тыс. км.

Главный козырь модели – исключительная конструктивная прочность. Владельцев радует терпеливая подвеска и качественные материалы отделки салона, которые сохраняют презентабельный вид даже спустя годы эксплуатации. Не доставляет хлопот и кузов: он стойко сопротивляется коррозии, что для автомобиля такого возраста является большим плюсом.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

– Бензиновые турбомоторы 1.4 и 2.0 после всех модернизаций стали спокойнее и надежнее, преждевременные кончины поршневой группы почти прекратились. Служат 250–300 тысяч км, хотя недомогания проявляются в районе 150 тысяч – нагар в камере сгорания, засорение масляных трактов, растяжение цепей (на 1.4, где привод ГРМ ременный, уязвима цепь привода маслонасоса).

Наивысший ресурс дарует надежный дизель 2.0, но он тоже в возрасте хандрит, да и дороже в обслуживании.

Audi A4

Ахиллесовой пятой модели эксперт считает коробку передач. Выбора у покупателя нет: все версии оснащаются семиступенчатым роботом DL382 с двумя мокрыми сцеплениями. Коробка, безусловно, обладает большим ресурсом, но ее ремонт может серьезно ударить по карману. Фрикционы имеют свойство быстро изнашиваться, а двухмассовый маховик и некоторые подшипники порой не выхаживают и 100 тысяч километров.

Таким образом, покупая этот престижный и надежный во всех остальных отношениях седан, нужно быть морально и финансово готовым к тому, что капризный робот в самый неподходящий момент может потребовать серьезных вложений.

