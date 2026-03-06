АВТОВАЗ опроверг фейк Mash, обвинив издание в информационной войне

АВТОВАЗ: у компании нет планов по изменению графика и переходу на четырехдневку

Сегодня Telegram-канал Mash распространил информацию о том, что АВТОВАЗ якобы планирует перевести сотрудников на четырехдневную рабочую неделю уже в следующем месяце.

Причиной такого «нововведения» авторы публикации назвали обвал спроса на Lada и затоваривание складов.

По неподтвержденным данным, решение якобы должны были утвердить на ближайшей конференции. В материале также высказывались опасения относительно того, что при сокращении рабочей недели пропорционально снизятся и зарплаты сотрудников.

Однако в официальном заявлении АВТОВАЗ назвал эту информацию ложной и потребовал ее опровержения.

В пресс-центре предприятия заявили, что у компании нет и не было планов по изменению графика работы и переходу на сокращенную неделю.

В АВТОВАЗе подчеркнули, что издание Mash не в первый раз распространяет заведомо ложную информацию, дискредитирующую предприятие.

«К сожалению, отсутствие полноценной проверки фактов, общий низкий уровень текстов и юридическая безграмотность, присущие Mash, не останавливают тиражирование этих фейков десятками телеграмм-каналов, что часто имеет признаки скоординированной работы.

Подобные ложные сообщения дестабилизируют обстановку в трудовых коллективах и наносят реальный ущерб отечественной промышленности, которая развивается в условиях беспрецедентных внешних вызовов. Распространение заведомо лживых сведений в отношении отечественных предприятий по факту поддерживает пропагандистскую войну, идущую извне против нашей страны и нашей промышленности», – говорится в официальном комментарии АВТОВАЗа.

В компании заверили, что коллектив предприятия продолжит нормальную 5-дневную работу с полной оплатой труда.

Данное сообщение является официальным публичным обращением АВТОВАЗа к регулирующим и правоохранительными органам в расследовании дискредитирующей деятельности издания Mash, которое, по версии автогиганта, своей ложью пересекло все мыслимые красные линии.

АВТОВАЗ требует удалить фейковую новость и опубликовать опровержение на всех площадках, входящих в группу «Ньюс Медиа».