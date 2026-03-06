Комфортный и надежный «европеец» дешевле Kia Rio – выбираем правильную версию!

Эксперт «За рулем» рассказал, как правильно выбрать седан Citroen C4 с пробегом

Некоторые бюджетные седаны с пробегом имеют ликвидность, которой позавидует премиум, а иные месяцами продаются по сниженным ценам, и безуспешно.

Почему так, объяснил на конкретных примерах эксперт Сергей Зиновьев в новой статье «За рулем». В частности, он вспоминает Citroen C4 – сейчас машины в возрасте 8-10 лет с пробегом около 150 тысяч км стоят около 850 тысяч рублей.

То есть примерно на 20% дешевле сравнимой по возрасту Kia Rio! Причем ведь C4 – весьма комфортная и надежная машина, салон удобный, багажник большой.

Есть уязвимые для коррозии зоны, но в целом все неплохо, отмечает эксперт. А почему же покупателей на такие машины почти нет?

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Первая причина нежелания покупать C4 – непопулярная марка, хотя не совсем понятно, почему она у нас утвердилась в таковом статусе. И почему непопулярность распространилась также и на Peugeot (родственный Peugeot 408 – тоже неликвид).

Вторая причина – скверный нрав бензиновых моторов семейства EP6. 150-сильный турбо, до модернизаций часто умирал сразу после окончания гарантии (или во время гарантии). Хотя и атмосферный (120 л.с.) отличается редкой капризностью.

Между тем, у С4 есть другие моторы – чугунный атмосферник серии EC5, к тому же сочетаемый с нормальным гидроавтоматом Aisin. Вполне приемлем и дизель. Однако C4 сложно сбыть в любой модификации. А худший вариант «150 сил», похоже, не берут даже за 700 тысяч рублей, но регулярно пытаются продать за 1,5 млн.

