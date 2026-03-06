#
Комфортный и надежный «европеец» дешевле Kia Rio – выбираем правильную версию!

Эксперт «За рулем» рассказал, как правильно выбрать седан Citroen C4 с пробегом

Некоторые бюджетные седаны с пробегом имеют ликвидность, которой позавидует премиум, а иные месяцами продаются по сниженным ценам, и безуспешно.

Почему так, объяснил на конкретных примерах эксперт Сергей Зиновьев в новой статье «За рулем». В частности, он вспоминает Citroen C4 – сейчас машины в возрасте 8-10 лет с пробегом около 150 тысяч км стоят около 850 тысяч рублей.

То есть примерно на 20% дешевле сравнимой по возрасту Kia Rio! Причем ведь C4 – весьма комфортная и надежная машина, салон удобный, багажник большой.

Есть уязвимые для коррозии зоны, но в целом все неплохо, отмечает эксперт. А почему же покупателей на такие машины почти нет?

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Первая причина нежелания покупать C4 – непопулярная марка, хотя не совсем понятно, почему она у нас утвердилась в таковом статусе. И почему непопулярность распространилась также и на Peugeot (родственный Peugeot 408 – тоже неликвид).

Вторая причина – скверный нрав бензиновых моторов семейства EP6. 150-сильный турбо, до модернизаций часто умирал сразу после окончания гарантии (или во время гарантии). Хотя и атмосферный (120 л.с.) отличается редкой капризностью.

Между тем, у С4 есть другие моторы – чугунный атмосферник серии EC5, к тому же сочетаемый с нормальным гидроавтоматом Aisin. Вполне приемлем и дизель. Однако C4 сложно сбыть в любой модификации. А худший вариант «150 сил», похоже, не берут даже за 700 тысяч рублей, но регулярно пытаются продать за 1,5 млн.

Есть и другие машины, которые не всегда так плохи, как принято считать, — читаем о них в новой статье «За рулем»!

Иннокентий Кишкурно
Фото:из архива «За рулем»
06.03.2026 
Отзывы о Citroen C4 (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Citroen C4  2011
/ срок владения: более 5 лет
Комментарий:
Противно читать статью....Владелец статьи либо в глазах ее не видел и уж тем более не ездил либо она заказная...Езжу 8 лет..пробег 195000. ни ОДНОЙ!! (тьфу тьфу) поломки за все время эксплуатации, естественно кроме замены расходников. Да, менял цепь и то меня с толку сбили официалы, а менялась она на 160000 км!! нареканий вообще нет к машине...если б покупал новую машину то взял бы опять ее...все работает в идеале..очень комфортна..молодцы французы!!!..Что касается коробки (у меня автомат, тот самый AL4) нареканий тоже нет,ни разу не подвела, хотел бы конечно сравнить с Aisin, но нет возможности...минус бездарю писателю
