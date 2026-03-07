Популярный бренд везет в Россию три новинки — известны сроки

GAC может привезти Aion V в РФ уже в конце марта, а следом ожидается Hyptec HT

Электрический кроссовер Aion V от GAC может появиться в России уже в конце марта, сообщает источник со ссылкой на представителя бренда.

Длина «электрички» составляет 4605 мм, колесная база – 2775 мм. Единственный электромотор Aion V мощностью 204 л.с. установлен спереди, батарея на 75 кВт·ч обеспечивает запас хода до 580 км. Машина является соплатформенником Toyota bZ3X. Ориентир по ценам таков: недавно появившийся у нас одноклассник Aion V в лице Geely EX5 стоит 4,1–4,3 млн рублей.

Aion V

Следом в РФ должен дебютировать представитель другого суббренда GAC – заднеприводный (!) купе-кроссовер Hyptec HT. Это довольно крупная машина с габаритами 4935 х 1920 х 1700 мм. Силовая установка выдает 340 л.с. Запас хода составляет 672-825 км в зависимости от версии.

Hyptec HT

А уже летом 2026 года ожидается флагманский кроссовер GAC S9. Это подзаряжаемый последовательно-параллельный гибрид с батареей на 44,5 кВт·ч, способный проехать на электричестве более 200 км. А суммарно с использованием ДВС (1.5 турбо, 160 л.с.), преимущественно подзаряжающего батарею, но способного и самостоятельно вращать передние колеса – до 1200 км. Полный привод обеспечивают два электромотора – мощностью 231 л.с. спереди и 109 л.с. сзади.

GAC S9