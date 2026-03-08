Путешествия
«Автодор» отреагировал на жалобы водителей о разбитом асфальте на платной трассе

В «Автодоре» назвали сроки ремонта на М-4 «Дон»

В социальных сетях и Telegram-каналах появились видео и сообщения водителей, возмущенных состоянием платной трассы М-4 «Дон».

На фоне новостей о повышении тарифов пользователи опубликовали кадры с разбитым покрытием, сопроводив их вопросом: «Кто разбомбил федеральную платную трассу?!».

Проект Авто Mail направил запрос в госкомпанию «Автодор» , чтобы выяснить, когда приведут дорогу в порядок. В пресс-службе компании оперативно ответили, подробно рассказав о планах ремонта.

Что сейчас происходит на трассе

Дорожные службы работают в круглосуточном режиме на участках М-4 «Дон», проходящих по Липецкой, Тульской, Воронежской и Ростовской областям. Ведется постоянный мониторинг состояния полотна, задействовано более 140 единиц спецтехники. Приоритет отдается наиболее загруженным направлениям.

На данный момент на проблемных участках проводят ямочный ремонт с использованием технологии холодного ресайклинга. Этот метод позволяет перерабатывать существующее покрытие и использовать его же для создания нового основания. Уже восстановлено около 10 километров дороги.

Когда закончат

Устранить все дефекты на указанных участках планируется до конца марта 2026 года. После этого специалисты приступят к следующим плановым мероприятиям. В полную силу основные работы развернутся с наступлением устойчивого дорожно-строительного сезона.

Всего в этом году на М-4 «Дон» приведут в порядок 13 участков общей протяженностью 101,8 километра. Ремонтные работы запланированы в Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае.

Ранее «За рулем» сообщал , что назван самый популярный гибрид в России.

Источник:  Авто Mail
Ушакова Ирина
Фото:Автодор
08.03.2026 
Фото:Автодор
