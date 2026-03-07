В Россию привезли новый надежный кроссовер Toyota дешевле «китайцев»

Новые кроссоверы Toyota Corolla Cross продаются в РФ с ценами от 2,5 млн рублей

Несмотря на отсутствие официальных поставок, спрос на Toyota Corolla Cross в России остаётся высоким, и модель активно ввозят через параллельный импорт из Китая, Японии и ОАЭ. Цены начинаются от 2,5 млн рублей, что порой делает этот кроссовер даже выгоднее его официальных «одноклассников» на нашем рынке. К примеру, белорусский Belgee X70 или Chery Tiggo 7 Pro Max в базе стоят от 2,58 и 2,61 млн рублей соответственно.

Toyota Corolla Cross

Одна из владивостокских компаний готова привезти праворульную гибридную версию из Японии за 2,5 млн. В комплектацию, судя по фото, входят кожаный салон, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с навигацией и полный набор опций. Под капотом – гибридная установка на 122 л.с., сочетающая 1,8-литровый бензиновый мотор с электродвигателем и вариатором. Похожий вариант, но с другой силовой комбинацией (98-сильный бензиновый двигатель и 95-сильный электромотор) предлагают за те же деньги в Находке.

В Новосибирске за 2,72 млн рублей можно заказать леворульный, чисто бензиновый Corolla Cross. Правда, с декабря он больше не попадает под льготный утильсбор. За эти деньги предлагают базовую комплектацию с тканевым салоном, кондиционером и 2,0-литровым 171-сильным двигателем. Более современный леворульный гибрид с 2,0-литровым 152-сильным мотором доступен для заказа в Кирове, но уже за 2,79 млн.

Модель со 140-сильным 1,8-литровым бензиновым двигателем, которая пока проходит по льготному утильсбору, везут из ОАЭ. Цены сильно разнятся: в Краснодаре просят 2,9 млн, в Кемерово – 2,96 млн, в Новосибирске – почти 3,13 млн, а в Благовещенске – 3,3 млн рублей. При этом в Благовещенске точно такую же машину из наличия готовы уступить на 300 тысяч дешевле.

Интерьер Toyota Corolla Cross

Из наличия больше всего предложений приходится на ранее ввезённые автомобили с 2,0-литровым 169-сильным двигателем. Стоимость сильно зависит от города: от 2,7 млн рублей во Владивостоке до 3,6 млн у официального дилера Toyota в Нижнем Новгороде. В Уфе такой кроссовер оценивают в 3 млн, в Хабаровске – в 3,099 млн, в Краснодаре – в 3,21 млн, а во Владимире – в 3,33 млн рублей.