Хорошо известный в России кроссовер Kia вернулся на наш рынок с доступной ценой

Kia Seltos китайской сборки из параллельного импорта стоит от 1,62 млн рублей

Kia Seltos, некогда один из лидеров российских продаж, вернулся на рынок – правда теперь его везут к нам из Китая через параллельный импорт. По сути, это та же знакомая многим модель, только с новым адресом производства. И что важно, цена на неё осталась на удивление доступной, начинаясь от 1 622 000 рублей. Для сравнения, даже самый бюджетный KGM Tivoli 2024 года с учётом скидок стоит почти вдвое дороже, от 3 миллионов.

Kia Seltos

В реальности предложения сильно зависят от города и того, заказываете вы машину или покупаете из наличия. Самый дешёвый вариант нашёл частный продавец во Владивостоке: за 1,62 млн рублей он предлагает Seltos в комплектации Deluxe уже в наличии. В этой версии есть люк, цифровая приборная панель, объединённая с медиаэкраном, кожзам, климат-контроль и полный набор опций вроде круиз-контроля и датчиков давления. Чаще же авто привозят под заказ, и у владивостокских компаний базовая версия Comfort с тканевым салоном и кондиционером начинается примерно от 1,65 млн.

География сильно влияет на конечный ценник. В Красноярске или Самаре заказанный Seltos потянет уже на 1,74-1,75 млн. Дальше – дороже: в Перми, Казани или Ижевске речь идёт о двух миллионах, а в Уфе, Питере или Нижнем Новгороде – от 2,05 млн. В Москве за машину под заказ просят минимум 2,1 миллиона рублей.

Интерьер Kia Seltos

Рекомендуем Этот популярный Kia с пробегом оказался не таким уж надежным

Если же брать автомобиль из наличия, то дешевле всего, по данным на сейчас, обойдётся экземпляр в Иркутске – 1,9 млн за базовую версию. В Набережных Челнах растаможенные кроссоверы стоят от 2,25 млн, в Нижнем Новгороде и Уфе – от 2,3 млн. Столичные дилеры, которые в основном предлагают богатые комплектации, выставляют ценники от 2,8 миллионов. На рынке сейчас крутится несколько сотен новых машин.

Все привозимые из Китая Seltos идентичны по технической части. Под капотом у них один и тот же атмосферный двигатель объёмом 1,5 литра, который выдаёт 115 лошадиных сил. В паре с ним работает вариатор. Привод, кстати, предлагается исключительно передний.