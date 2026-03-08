Toyota японцам больше не по карману: насколько взлетели цены на машины в Японии?

Nikkei Asia: стоимость Toyota Corolla в Японии выросла на 57% за 10 лет

Цены на автомобили в Японии растут так быстро, что жители просто перестают их покупать. Согласно данным Nikkei Asia, за последнее десятилетие стоимость Toyota Corolla на домашнем рынке взлетела на 57,2%. Если в 2015 году за неё просили 1,45 млн иен, то сейчас цена начинается от 2,28 млн.

Toyota Corolla

Причём дело не только в одной модели. Цены на компактные машины в целом подскочили примерно на треть. А вот зарплаты среднего японца за тот же срок увеличились всего на 10%.

Такой разрыв заставляет людей в крупных городах искать альтернативы. В итоге популярность каршеринга выросла в пять раз по сравнению с 2014 годом – многие теперь предпочитают брать машину напрокат, когда она действительно нужна, вместо того чтобы содержать её постоянно.

Для сравнения, в США ситуация выглядит иначе. Там Corolla подорожала на 31,4%, что почти совпадает с общим ростом потребительских цен. Да, средний чек за новый автомобиль впервые перевалил за 50 тысяч долларов, но и почасовая оплата труда почти не отстала, увеличившись на 46,5%. Получается, в Штатах машина остаётся относительно доступной, а в Японии она стремительно превращается в непозволительную роскошь для обычного горожанина.