Toyota японцам больше не по карману: насколько взлетели цены на машины в Японии?
Nikkei Asia: стоимость Toyota Corolla в Японии...
Range Rover и Defender радикально обновились: подробности
Land Rover представил обновленные Range Rover и...
В России начнут официально продавать новый добротный кроссовер известной марки
Флагманский гибридный кроссовер GAC S9 появится...

Toyota японцам больше не по карману: насколько взлетели цены на машины в Японии?

Nikkei Asia: стоимость Toyota Corolla в Японии выросла на 57% за 10 лет

Цены на автомобили в Японии растут так быстро, что жители просто перестают их покупать. Согласно данным Nikkei Asia, за последнее десятилетие стоимость Toyota Corolla на домашнем рынке взлетела на 57,2%. Если в 2015 году за неё просили 1,45 млн иен, то сейчас цена начинается от 2,28 млн.

Причём дело не только в одной модели. Цены на компактные машины в целом подскочили примерно на треть. А вот зарплаты среднего японца за тот же срок увеличились всего на 10%.

Такой разрыв заставляет людей в крупных городах искать альтернативы. В итоге популярность каршеринга выросла в пять раз по сравнению с 2014 годом – многие теперь предпочитают брать машину напрокат, когда она действительно нужна, вместо того чтобы содержать её постоянно.

Для сравнения, в США ситуация выглядит иначе. Там Corolla подорожала на 31,4%, что почти совпадает с общим ростом потребительских цен. Да, средний чек за новый автомобиль впервые перевалил за 50 тысяч долларов, но и почасовая оплата труда почти не отстала, увеличившись на 46,5%. Получается, в Штатах машина остаётся относительно доступной, а в Японии она стремительно превращается в непозволительную роскошь для обычного горожанина.

Источник:  Carscoops
Лежнин Роман
Фото:Toyota
08.03.2026 
Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+42