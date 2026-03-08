В Россию вернулся знакомый надежный кроссовер Mitsubishi с приятными ценами

Новые Mitsubishi ASX поставляются в Россию из ОАЭ с ценами от 2,35 млн рублей

В Россию через параллельный импорт снова начали завозить новые Mitsubishi ASX, но не современные, а первой генерации, выпускавшейся с 2010 по 2022 год. Эти автомобили поставляются из ОАЭ и, благодаря малому объёму двигателя, попадают под льготную ставку утильсбора. В итоге их минимальная цена оказывается ниже, чем у многих актуальных конкурентов.

Mitsubishi ASX

Например, базовый белорусский Belgee X50 без скидок стоит от 2,48 млн рублей. Самый доступный кроссовер Geely – Cityray – обойдётся минимум в 2,85 млн. А вот ASX первого поколения можно найти за 2 346 000 рублей. За эти деньги компания из Благовещенска предлагает привезти под заказ версию Instyle с тканевыми бежевыми сиденьями, кондиционером, медиасистемой с сенсорным экраном и 18-дюймовыми дисками.

Предложения есть по всей стране, причём цены и условия сильно разнятся. В Тюмени аналогичный автомобиль под заказ оценили в 2,39 млн, в Воронеже – в 2,4 млн. В Самаре за эти же деньги машину продают сразу со склада. Под заказ кроссовер также готовы привезти дилеры в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Симферополе, Владивостоке и ещё в десятке крупных городов.

Интерьер Mitsubishi ASX

Если же брать машину из наличия, цена заметно подрастает. В Москве экземпляр для рынка Ближнего Востока стоит от 2,7 млн рублей, в Ульяновске – почти 3 млн. В Тюмени, куда привезли целую партию, ценники начинаются с 3,08 млн. Самые дорогие варианты – полноприводные: в Краснодаре такая версия оценивается в 3,5 млн, а в Екатеринбурге за топовую комплектацию Instyle Black Edition просят 3,8 млн рублей.

Все эти автомобили идут с одним и тем же силовым агрегатом – 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. в паре с вариатором. Привод зависит от комплектации: можно найти как переднеприводные, так и полноприводные версии.