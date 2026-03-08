#
В Россию вернулся знакомый надежный кроссовер Mitsubishi с приятными ценами

Новые Mitsubishi ASX поставляются в Россию из ОАЭ с ценами от 2,35 млн рублей

В Россию через параллельный импорт снова начали завозить новые Mitsubishi ASX, но не современные, а первой генерации, выпускавшейся с 2010 по 2022 год. Эти автомобили поставляются из ОАЭ и, благодаря малому объёму двигателя, попадают под льготную ставку утильсбора. В итоге их минимальная цена оказывается ниже, чем у многих актуальных конкурентов.

Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX

Снег и мороз: как пережил зиму недорогой седан белорусской сборки?

Например, базовый белорусский Belgee X50 без скидок стоит от 2,48 млн рублей. Самый доступный кроссовер Geely – Cityray – обойдётся минимум в 2,85 млн. А вот ASX первого поколения можно найти за 2 346 000 рублей. За эти деньги компания из Благовещенска предлагает привезти под заказ версию Instyle с тканевыми бежевыми сиденьями, кондиционером, медиасистемой с сенсорным экраном и 18-дюймовыми дисками.

Предложения есть по всей стране, причём цены и условия сильно разнятся. В Тюмени аналогичный автомобиль под заказ оценили в 2,39 млн, в Воронеже – в 2,4 млн. В Самаре за эти же деньги машину продают сразу со склада. Под заказ кроссовер также готовы привезти дилеры в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Симферополе, Владивостоке и ещё в десятке крупных городов.

Интерьер Mitsubishi ASX
Интерьер Mitsubishi ASX

Если же брать машину из наличия, цена заметно подрастает. В Москве экземпляр для рынка Ближнего Востока стоит от 2,7 млн рублей, в Ульяновске – почти 3 млн. В Тюмени, куда привезли целую партию, ценники начинаются с 3,08 млн. Самые дорогие варианты – полноприводные: в Краснодаре такая версия оценивается в 3,5 млн, а в Екатеринбурге за топовую комплектацию Instyle Black Edition просят 3,8 млн рублей.

Все эти автомобили идут с одним и тем же силовым агрегатом – 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. в паре с вариатором. Привод зависит от комплектации: можно найти как переднеприводные, так и полноприводные версии.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Mitsubishi
08.03.2026 
Отзывы о Mitsubishi ASX (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Mitsubishi ASX  2010
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Действительно надёжно. Прост в обслуживании своими руками. Не дорогие запчасти и расходники.
Недостатки:
Скупая комплектация. Нет дизеля, хотя для Европы есть. Хотелось бы полный привод на ручке и дизель.
Комментарий:
Накатал более 120000 км и мне есть, что сказать. Авто нравиться если от него не требовать люксового качества. За всё время ни чего не ломалось. Заменил только стойки на более жёсткие, но это моя хотелка. Классный мотор 1600. Вроде 117 л. с., но везёт хорошо и расход в среднем не более 7,5 литров на 100 км. Только топливо нужно нормальное не палёнку. Мотор сразу звенит и не везёт. Масло не расходует совсем, ни разу не доливал. Тёплая машина. Зимой проблем с запуском не было. В общем доволен.
+17